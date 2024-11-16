Бой Джейк Пол — Майк Тайсон: победитель объяснил, почему оставил фанатов разочарованными (видео)

Легендарный Майк Тайсон выглядел на ринге медленным и начал тяжело дышать в седьмом раунде. Джейк Пол признался, почему не отправил соперника в нокаут даже несмотря на удар по лицу на взвешиваниях.

Ночью на 16 ноября состоялся долгожданный бой между начинающим боксером, блогером Джейком Полом и легендой бокса Майком Тайсоном. В USA Today опубликовали аналитику всех восьми раундов.

По единогласному решению судей, в поединке победил Пол. Он вступал в бой как фаворит ставок и одержал самую значительную победу в своей боксерской карьере, которую начал лишь менее пяти лет назад. Для Тайсона же этот бой был первым профессиональным с 2005 года.

Бой Джейк Пол — Майк Тайсон по раундам

Раунд 1: Тайсон быстро вышел в центр ринга, Пол заставил его побегать по рингу, пытаясь измотать 58-летнего боксера. Пол приземлился справа, Тайсон нанес низкий удар и поймал резкий правый удар. Счет 9-8 (Тайсон-Пол).

Раунд 2: Боксеры держались в центре, в этой части боя — меньше движения, больше терпения. В СМИ описали раунд как скучный. Счет 17-16.

Снимок, сделанный во время поединка Фото: Getty Images

Раунд 3: Тайсон пропустил удар и сделал неудачные попытки нанести несколько собственных. После атаки Пола он споткнулся, такую реакцию связали с возрастом. Блогер выглядел значительно быстрее. Счет 25-24 (Пол-Тайсон).

Раунд 4: Пол вел себя чрезвычайно активно. Казалось, ему комфортно как в спарринге. Тайсон ударил по телу, Пол нанес удар левым хуком. Счет 33-32.

Раунд 5: Пол пытался ударить Тайсона в подбородок, но попытка оказалась неудачной. Руки он держал низко, что, как отметили в издании, "раньше считалось смертным грехом". Счет 43-41.

Раунд 6: Тайсон выглядел неповоротливым и медленным. На арене громче начал раздаваться свист. Счет 53-50.

Снимок, сделанный во время поединка Фото: Getty Images

Раунд 7: Заметно, что Тайсон начал тяжело дышать. Пол не пользовался медлительностью соперника. Счет 63-59.

Раунд 8: Пол ударил Тайсона в солнечное сплетение, легенде уклониться не удалось. На последних секундах боя Пол поклонился перед соперником. Счет 73-68.

Бой Джейк Пол — Майк Тайсон: почему не случилось нокаута

В The Telegraph сообщили, что всего за восемь раундов Тайсон нанес лишь 97 ударов, то есть почти ровно один удар на десять секунд.

"Единственное, что Тайсону удалось выбить, это сам Netflix, который упал под давлением такого количества потоковых запросов", — подчеркнули в издании.

После завершения поединка Пол признался, почему не нокаутировал легенду бокса.

"Я пытался дать лучший бой, который только мог, но когда кто-то просто выживает на ринге, по сути, трудно сделать это захватывающим. Немного сказался его возраст", — объяснил он.

Снимок, сделанный во время поединка Фото: Getty Images

Пол рассказал, что, получив пощечину, был агрессивным и настроенным отправить Тайсона в нокаут. Однако когда бой начался, этот план потерпел крах.

В СМИ отметили, что если бы 27-летний Пол действительно мстил Тайсону на ринге, он мог бы нанести "ветерану" бокса ужасный вред. Болельщики казались разочарованными из-за того, как прошел поединок. Ближе к концу боя зрители начали беспокойно передвигаться и свистеть.

Снимок, сделанный во время поединка Фото: Getty Images

Возвращение Тайсона на ринг описали как позорное, а восемь раундов его боя с Полом — даже более мучительно затянутыми, чем сериал "Обратный отсчет". Обещание боксера "вывести на ринг самого дьявола" оказалось пустым.

Напомним, во время церемонии взвешивания Майк Тайсон ударил боксера-блогера Джейка Пола по лицу. На сцене едва не вспыхнула драка, когда соперников оттянула охрана.

Боксеры, в том числе Рой Джонс-младший и Тайсон Фьюри, прогнозировали победу Майка Тайсона. Сам боксер уверял, что ежедневно тренируется и подготовлен физически к бою.