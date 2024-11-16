Джейк Пол победил Майка Тайсона: как проходил бой

Букмекерские конторы считали фаворитом поединка 27-летнего Джейка Пола.

В выставочном боксерском поединке между суперзвездой бокса Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом по решению судей победил Джейк Пол.

Бой состоялся на арене AT&T Stadium в американском Арлингтоне, штат Техас. Изначально поединок планировалось провести 20 июля, но он был перенесен из-за проблем Тайсона со здоровьем.

Как проходил бой между Тайсоном и Полом

Первым на место боя прибыл Майк Тайсон.

За ним на стадион пришел Джейк Пол.

В первых трех раундах 58-летний Майк Тайсон держал центр ринга.

В середине 5 раунда Пол прижал Тайсона к краю ринга и смог пробить сквозь блок. Тайсон выстоял и быстро перегруппировался.

Судьи после 8 раундов отдали победу блогеру — 80:72, 79:73, 79:73.

Скандал перед поединком

15 ноября во время церемонии взвешивания, Майк Тайсон ударил Джейка Пола, прежде чем охрана подскочила, чтобы разнять противников.

Тайсон прошел по сцене и немедленно ударил Пола. Едва не вспыхнула драка, когда охрана и члены команд Тайсона и Пола бросились на сцену, чтобы развести бойцов.

"Разговор окончен", — сказал Тайсон, прежде чем покинуть сцену.

Со своей стороны, Пол определенно выглядел удивленным, когда Тайсон ударил его, но он продолжал улыбаться, прежде чем разразиться гневной тирадой.

"Я даже не почувствовал этого! Он злой. Он злой маленький эльф. Майк Тайсон, я думал, что это была милая пощечина, приятель, но завтра тебя вырубят. Я его убью! Он бьет как сучка. Теперь это личное. Он должен умереть!" — закричал Пол.

Отметим, что Майк Тайсон — член Зала славы бокса, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе с 1987 по 1990 год. Майк Тайсон известен своими брутальными нокаутами, поскольку его первые 19 боев закончились рано — 12 в первом раунде. В возрасте 20 лет, четырех месяцев и 22 дней он был самым молодым чемпионом в тяжелом весе. Тайсон не выступал на профессиональном ринге с тех пор, как проиграл Кевину Макбрайду в шестом раунде 2005-го. Ему 58 лет.

Джейк Пол — звезда социальных сетей с более 27 миллионами подписчиков в Instagram и почти 21 миллионом подписчиков на YouTube. 27-летний боксер дебютировал в профессиональном боксе в 2020 году, нокаутировав своего коллегу по YouTube AnEsonGib в первом раунде. С тех пор он победил на ринге некоторых звезд, среди которых были бывшие звезды UFC Бен Аскрен, Андерсон Силва, Тайрон Вудли, Нейт Диас и Майк Перри. Его единственное поражение — раздельное решение боксеру Томми Фьюри, единокровному брату чемпиона в тяжелом весе Тайсона Фьюри, в 2023 году.

Джейк Пол — Майк Тайсон прогнозы букмекеров

Фаворитом предстоящего поединка букмекеры называли Пола. На его победу принимали ставки с коэффициентом 1,44. Выигрыш Тайсона — 2,87. Ничья оценивалась котировкой 11,00.

Американский блогер Джейк Пол заработает 40 миллионов долларов за бой, Майк Тайсон получит 20 миллионов.

Бой Майка Тайсона и Джейка Пола был санкционирован Техасским департаментом лицензирования и регулирования.

Напомним, известные боксеры также оценили шансы на победу Майка Тайсона и Джейка Пола.