Жизнь Джейка Пола вне ринга: с кем встречается и чем владеет скандальный боксер-блогер (фото)

Состояние будущего соперника Майка Тайсона по рингу Джейка Пола Forbes оценивает в 80 млн долларов. Блогер женат на голландской конькобежке Ютте Леердам и живет в огромном поместье в Пуэрто-Рико.

Американский 27-летний спортсмен Джейк Пол впервые вышел на ринг менее пяти лет назад, начиная свою карьеру как видеоблогер. В преддверии его поединка с Майком Тайсоном издание Daily Mail исследовало жизнь боксера вне ринга.

Пол начинал как ютубер, а также владеет несколькими предприятиями, но именно боксерская карьера вывела его на новый уровень с финансовой точки зрения.

По оценкам, ему заплатили 40 миллионов долларов за два боя с Беном Аскреном и Тайроном Вудли в 2021 году, что позволило ему занять 46-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes в 2022 году.

Джейк Пол против Бена Аскрена Фото: DAZN Тайрон Вудли против Джейка Пола Фото: Sporting News

В 2024 году Forbes поставил его на 12-е место в списке лучших бизнесменов и согласно последним оценкам, состояние Пола сейчас оценивается примерно в $80 млн.

Бизнес

В 2021 году Джейк Пол объединился с предпринимателем Джеффри Ву, чтобы создать венчурную компанию Anti Fund. Она инвестировала в оборонные технологии, работая с Anduril Industries, которая стремится продавать свою продукцию Министерству обороны США.

Продвигаясь в боксе, в 2021 году Пол вместе со своим бизнес-консультантом Накисой Бадарян основал промоутерскую компанию Most Valuable Promotions (MVP). Он продвигает чемпионку мира в нескольких весовых категориях среди женщин Аманду Серрано.

Аманда Серрано и Джейк Пол Фото: FOX News

Пол также основал организацию Boxing Bullies для борьбы с травлей среди молодежи.

В 2022 году Пол основав компанию Betr, занимающуюся спортивными медиа и мобильными ставками.

А уже в июне 2024 года он запустил собственный бренд средств личной гигиены под названием W.

Джейк Пол с продукцией бренда W Фото: Dexerto.com

При запуске бренда W Пол сотрудничал со звездой UFC Шоном О'Мэлли, а его продукцию можно найти в розничном магазине Walmart.

Автомобили

В 2017 году Пол подарил себе синий Lamborghini Huracan, стоимостью 328 тысяч долларов. В его коллекции есть еще Ferrari, Tesla и Rolls-Royce. По оценкам, в общей сложности Пол потратил более 1,8 млн долларов на автомобили.

Lamborghini Huracan Фото: The Sun Ferrari 296 GTB

Дом

В прошлом году Пол потратил 16 млн долларов на особняк в Пуэрто-Рико, купив его у бейсболиста Ядьера Молины.

В доме Пола восемь спален и 12 ванных комнат, а также большой сад, огромный бассейн и тренажерный зал. У него также есть огромное патио с барбекю и три скутера Bugatti, в дополнение к огромному гаражу для его коллекции автомобилей.

Скандалы

В 2018 году он запустил сайт Edfluence, призванный научить молодых людей добиваться успеха. Однако курс стоимостью 7 долларов предлагал лишь несколько базовых советов.

Год спустя он продвигал сайт MysteryBrand вместе с коллегой-ютубером RiceGum. Сайт должен был позволить пользователям выигрывать призы, но многие утверждали, что так и не получили нечего.

Кроме того, его обвиняли в продвижении криптовалюты, расистских высказываниях, неподобающем контенте, принуждении к сексу и др.

Отношения

В апреле 2019 года Пол начал встречаться с интернет-знаменитостью Таной Монжо, а два месяца спустя пара объявила о помолвке. Они обменялись клятвами в июле 2019 года на церемонии, снятой MTV для программы No Filter: Tana Mongeau, которая была доступна по платной подписке за 50 долларов США.

Бракосочетание Таны Монжо и Джейка Пола

Однако они не получили свидетельство о браке, поэтому он не имел юридической силы. Пол и Монжо объявили о своем расставании в январе 2020 года.

Сейчас Пол находится в отношениях с голландской конькобежкой Юттой Леердам. Они официально поженились в апреле 2023 года.

Джейк Пол и Ютта Леердам Фото: Sportnieuws.nl

Леердам призналась, что боится за своего мужа перед его боем с Тайсоном.

"Он — тот соперник, который пугает меня больше всего", — объяснила она, добавив, что предстоящий бой больше похож на безумие.

Политические взгляды

Пол призвал своих 4,6 млн подписчиков на X проголосовать за Дональда Трампа, написав что эти выборы — борьба добра со злом.

Фото: fight sports

И если бы победила Камала Харрис, Америка, какой ее знают, как считает Пол, "самоуничтожится". И после подтверждения победы Трампа он назвал результат "огромным шагом в правильном направлении".

Напомним, брат Джейка Пола считает, что Майк Тайсон совершил огромную ошибку, дав пощечину своему сопернику.

Фокус писал подробности предстоящего боя: где и когда его смотреть, на кого "ставят" букмекмекеры и сколько получат боксеры за свой поединок.