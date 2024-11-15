"Он должен умереть": Джейк Пол пообещал убить Майка Тайсона за пощечину перед боем (видео)

Инцидент произошел во время церемонии взвешивания. Джейк Пол, комментируя поступок Майка Тайсона, назвал боксера-ветерана "маленьким злым эльфом", которого он нокаутирует.

58-летний Майк Тайсон должен встретиться с 27-летним Джейком Полом в боксерском поединке в 8 вечера на Netflix, но фейерверк начался раньше. В их последнем противостоянии перед боем, на церемонии взвешивания, "Железный Майк" ударил звезду социальных сетей, прежде чем охрана подскочила, чтобы разнять противников. Об этом пишет NBC news.

Джейк Пол заявил, что "убьет" Майка Тайсона на ринге после пощечины

Тайсон прошел по сцене и немедленно ударил Пола. Чуть не вспыхнула драка, когда охрана и члены команд Тайсона и Пола бросились на сцену, чтобы развести бойцов.

Явно разгоряченному Тайсону потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя, и он сказал только два слова, комментируя свое поведение.

"Разговор окончен", — сказал Тайсон, прежде чем покинуть сцену.

Со своей стороны, Пол определенно выглядел удивленным, когда Тайсон ударил его, но он продолжал улыбаться, прежде чем разразиться гневной тирадой.

"Я даже не почувствовал этого! Он зол. Он злой маленький эльф. Майк Тайсон, я думал, что это была милая пощечина, приятель, но завтра тебя вырубят. Я его убью! Он бьет как сучка. Теперь это личное. Он должен умереть!" — заорал Пол.

Это всего лишь очередной момент одного из самых странных поединков в истории спортивных единоборств.

Пятничный бой столкнет одного из величайших (и самых пугающих) бойцов всех времен с звездой социальных сетей, который занялся боксом только в последние годы. Хотя это и кажется немного нелепым, но это один из самых интригующих боев последнего времени, который состоится на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне. Начало боксерского шоу запланировано на 03:00 субботы, 16 ноября, по киевскому времени. Главный поединок между Тайсоном и Полом начнется ориентировочно в 06:00.

"Железный Майк" — член Зала славы бокса, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе с 1987 по 1990 год. Майк Тайсон известен своими брутальными нокаутами, так как его первые 19 боев закончились рано — 12 в первом раунде. В возрасте 20 лет, четырех месяцев и 22 дней он был самым молодым чемпионом в тяжелом весе.

Джейк Пол заявил, что "убьет" Майка Тайсона на ринге Фото: Getty Images

Тайсон не выступал на профессиональном ринге с тех пор, как проиграл Кевину Макбрайду в шестом раунде в 2005 году. Ему 58 лет.

Джейк Пол — звезда социальных сетей с более чем 27 миллионами подписчиков в Instagram и почти 21 миллионом подписчиков на YouTube. 27-летний боксер дебютировал в профессиональном боксе в 2020 году, нокаутировав своего коллегу по YouTube AnEsonGib в первом раунде. С тех пор он победил на ринге некоторых звезд, среди которых были бывшие звезды UFC Бен Аскрен, Андерсон Силва, Тайрон Вудли, Нейт Диас и Майк Перри. Его единственное поражение — раздельное решение боксеру Томми Фьюри, единокровному брату чемпиона в тяжелом весе Тайсона Фьюри, в 2023 году.

Бой Майка Тайсона и Джейка Пола был санкционирован Техасским департаментом лицензирования и регулирования. Однако будут некоторые небольшие изменения по сравнению с другими боями тяжеловесов.

Главное событие будет состоять из восьми двухминутных раундов вместо 10 или 12 трехминутных раундов, и оба бойца будут выступать в перчатках весом 14 унций вместо 10 унций.

Поскольку это санкционировано, результат будет засчитан в их рекорды.

Прогнозы букмекеров на бой Майк Тайсон – Джейк Пол

Фаворитом грядущего поединка букмекеры называют Пола. На его победу принимаются ставки с коэффициентом 1,45. Выигрыш Тайсона – 2,80. Ничья оценивается котировкой 10,00.

Американский блогер Джейк Пол заработает 40 миллионов долларов за бой, Майк Тайсон получит 20 миллионов.

Изначально бой был запланирован на 20 июля, но во время перелета у Тайсона обострилась язва желудка, из-за чего мероприятие пришлось отложить.

Напомним, известные боксеры также оценили шансы на победу Майка Тайсона и Джейка Пола. Так, канадский боксер и чемпион мира Бермейн Стиверн верит в победу Тайсона, как и Рой Джонс-младший, который встречался на ринге с Майком Тайсоном. Британский боксер Тайсон Фьюри тоже спрогнозировал победу Тайсона. Он подчеркнул, что "Железный Майк" сможет нокаутировать соперника и в 90 лет.