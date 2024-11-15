"Він має померти": Джейк Пол пообіцяв убити Майка Тайсона за ляпас перед боєм (відео)

Інцидент стався під час церемонії зважування. Джейк Пол, коментуючи вчинок Майка Тайсона, назвав боксера-ветерана "маленьким злим ельфом", якого він нокаутує.

58-річний Майк Тайсон має зустрітися з 27-річним Джейком Полом у боксерському поєдинку о 8 вечора на Netflix, але феєрверк почався раніше. У їхньому останньому протистоянні перед боєм, на церемонії зважування, "Залізний Майк" вдарив зірку соціальних мереж, перш ніж охорона підскочила, щоб розборонити супротивників. Про це пише NBC news.

Джейк Пол заявив, що "вб'є" Майка Тайсона на рингу після ляпаса

Тайсон пройшов сценою і негайно вдарив Пола. Ледь не спалахнула бійка, коли охорона і члени команд Тайсона і Пола кинулися на сцену, щоб розвести бійців.

Явно розпаленому Тайсону знадобилося кілька хвилин, щоб прийти до тями, і він сказав тільки два слова, коментуючи свою поведінку.

"Розмову закінчено", — сказав Тайсон, перш ніж покинути сцену.

Зі свого боку, Пол безумовно виглядав здивованим, коли Тайсон вдарив його, але він продовжував посміхатися, перш ніж вибухнути гнівною тирадою.

"Я навіть не відчув цього! Він злий. Він злий маленький ельф. Майку Тайсоне, я думав, що це був милий ляпас, приятелю, але завтра тебе вирубають. Я його вб'ю! Він б'є як сучка. Тепер це особисте. Він має померти!" — закричав Пол.

Це всього лише черговий момент одного з найдивніших поєдинків в історії спортивних єдиноборств.

П'ятничний бій зіштовхне одного з найвидатніших (і найстрашніших) бійців усіх часів із зіркою соціальних мереж, який зайнявся боксом тільки в останні роки. Хоча це і здається трохи безглуздим, але це один з найбільш інтригуючих боїв останнього часу, який відбудеться на стадіоні AT&T Stadium в Арлінгтоні. Початок боксерського шоу заплановано на 03:00 суботи, 16 листопада, за київським часом. Головний поєдинок між Тайсоном і Полом розпочнеться орієнтовно о 06:00.

"Залізний Майк" — член Зали слави боксу, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі з 1987 по 1990 рік. Майк Тайсон відомий своїми брутальними нокаутами, оскільки його перші 19 боїв закінчилися рано — 12 у першому раунді. У віці 20 років, чотирьох місяців і 22 днів він був наймолодшим чемпіоном у важкій вазі.

Джейк Пол заявив, що "вб'є" Майка Тайсона на рингу Фото: Getty Images

Тайсон не виступав на професійному рингу відтоді, як програв Кевіну Макбрайду в шостому раунді 2005-го. Йому 58 років.

Джейк Пол — зірка соціальних мереж із понад 27 мільйонами підписників в Instagram і майже 21 мільйоном підписників на YouTube. 27-річний боксер дебютував у професійному боксі 2020 року, нокаутувавши свого колегу по YouTube AnEsonGib у першому раунді. Відтоді він переміг на рингу деяких зірок, серед яких були колишні зірки UFC Бен Аскрен, Андерсон Сілва, Тайрон Вудлі, Нейт Діас і Майк Перрі. Його єдина поразка — роздільне рішення боксерові Томмі Ф'юрі, єдинокровному брату чемпіона у важкій вазі Тайсона Ф'юрі, у 2023 році.

Бій Майка Тайсона і Джейка Пола був санкціонований Техаським департаментом ліцензування та регулювання. Однак будуть деякі невеликі зміни порівняно з іншими боями важковаговиків.

Головна подія складатиметься з восьми двохвилинних раундів замість 10 або 12 трихвилинних раундів, і обидва бійці виступатимуть у рукавичках вагою 14 унцій замість 10 унцій.

Оскільки це санкціоновано, результат буде зараховано до їхніх рекордів.

Прогнози букмекерів на бій Майк Тайсон — Джейк Пол

Фаворитом майбутнього поєдинку букмекери називають Пола. На його перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,45. Виграш Тайсона — 2,80. Нічия оцінюється котируванням 10,00.

Американський блогер Джейк Пол заробить 40 мільйонів доларів за бій, Майк Тайсон отримає 20 мільйонів.

Спочатку бій був запланований на 20 липня, але під час перельоту у Тайсона загострилася виразка шлунка, через що захід довелося відкласти.

Нагадаємо, відомі боксери також оцінили шанси на перемогу Майка Тайсона і Джейка Пола. Так, канадський боксер і чемпіон світу Бермейн Стіверн вірить у перемогу Тайсона, як і Рой Джонс-молодший, який зустрічався на рингу з Майком Тайсоном. Британський боксер Тайсон Ф'юрі теж спрогнозував перемогу Тайсона. Він наголосив, що "Залізний Майк" зможе нокаутувати суперника і в 90 років.