Бой Джейк Пол — Майк Тайсон: где и когда смотреть, на кого "ставят" боксеры

Британец Тайсон Фьюри заявил, что Тайсон сможет отправить кого-то в нокаут и в свои 90 лет. Однако в СМИ отметили, что неизвестно, как его тело будет реагировать на усталость и удары. Майк Тайсон уверяет журналистов, что восстановил форму и готов к поединку.

Легендарный боксер Майк Тайсон уже на этой неделе встретится в бою с видеоблогером Джейком Полом. Поединок будет проходить на арене AT&T Stadium в американском городе Арлингтон, штат Техас. Его будут транслировать в прямом эфире на Netflix.

Джейк Пол — Майк Тайсон: когда бой

По киевскому времени бой начнется в 03:00 16 ноября, то есть ночью с пятницы на субботу.

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Тайсон будет драться с Полом в возрасте 58 лет. Из-за проблем со здоровьем он перенес поединок с 20 июля на 15 ноября (по местному времени бой начнется еще вечером пятницы). Однако в интервью BoxingScene боксер заверил, что готов к рынку, и "у него все будет хорошо.

"О чем я волнуюсь? Нет ничего, о чем я могу думать, или ничего, о чем я думаю. Я родился, чтобы делать это. Я создан для этого", — подчеркнул спортсмен.

Тайсон, некогда самый молодой чемпион всех времен в тяжелом весе, в последний раз профессионально дрался в 2005 году. Он завершил карьеру после того, как был отправлен в нокаут с руки ирландского соперника Кевина Мак-Брайда.

Фото Майка Тайсона Фото: xsport.ua

"Тогда я был другим человеком. Тогда я употреблял наркотики и алкоголь. Я уже не тот человек. Я вижу лучшую картину себя", — поделился боксер.

Он призвал Пола отнестись к поединку "очень серьезно" и оценил его как "достаточно хорошего". По словам Тайсона, блогер способен достичь достаточного уровня, чтобы бороться с легендой бокса.

"Я ежедневно прохожу дистанцию в тренажерном зале. Я подготовлен. Я в форме", — заверил Тайсон.

Джейк Пол — Майк Тайсон: правила боя

На Netflix объяснили, что на руках обоих боксеров будут 14-унционные перчатки, то есть вес пары достигает примерно 397 граммов. Эти перчатки — тяжелее стандартных.

Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты. Боксерам разрешено отправить соперника в нокаут.

"Напряженное противостояние между Полом и Тайсоном нельзя пропустить: это легендарная сила против неустанных амбиций, которая обещает незабываемое столкновение на ринге", — подчеркнули на Netflix.

Бой Джейк Пол — Майк Тайсон: прогнозы

В CBS Sports отметили, что Пол до сих пор остается начинающим боксером. Его бизнес-партнер Накиса Бидарян предположил, что именно возраст Тайсона стал причиной боя, ведь это создает равные шансы на победу.

В СМИ отметили, что амбиции и трудовая этика Пола "заслуживают уважения", ведь он перешел в спорт из мира развлечений и серьезно отнесся к этому. Однако как боксер он не провел ни одного любительского боя, а большинство его побед были одержаны против новичков и пожилых боксеров, которые от природы были в низших весовых категориях.

Джейк Пол и Майк Тайсон Фото: Getty Images

В то же время в издании предположили, что Тайсон сохранил скорость и взрывчатость, присущие его стилю боя. Однако неизвестно, как его тело в возрасте 58 лет будет реагировать на усталость и удары соперника.

Отмечается, что Тайсон провел последние десятилетия в роли привлекательной знаменитости и легенды бокса. Однако парень-убийца, способный отгрызть сопернику ухо на ринге, все еще в нем.

Момент, который вошел в историю бокса, когда Майк Тайсон откусил часть уха соперника Фото: sport 24

"Возможно, сейчас ему 58, но он злее Пола, бьет сильнее и выдержал такое воспитание и предысторию, с которыми мало кто выживает", — добавили в статье.

В USA Today опубликовали озвученные прогнозы относительно поединка. Канадский боксер и чемпион мира Бермейн Стиверн верит в победу Тайсона. Он напомнил о выставочном поединке Тайсона с бывшим чемпионом мира в четырех дивизионах Роем Джонсом-младшим в 2020 году. На тот момент легенде уже исполнилось 54 года.

"И он выглядел хорошо, поэтому если это тот самый Майк Тайсон для этого боя, то я не думаю, что он продлится более шести раундов", — спрогнозировал Стиверн.

Сам Рой Джонс младший также "ставит" на Тайсона. С его слов, если боксер решит "вывести" Пола, у него это получится.

Джейк Пол и Майк Тайсон Фото: Скриншот

Британский боксер Тайсон Фьюри тоже спрогнозировал победу Тайсона. Он подчеркнул, что "Железный Майк" сможет нокаутировать соперника и в 90 лет.

"Джейк Пол очень опытный, и он провел много боев, но, очевидно, я должен поддерживать Майка Тайсона в нокауте, как он всегда поддерживает меня", — добавил Фьюри.

Напомним, официально гонорары боксеров не разглашались, но Джейк Пол заявлял о намерении "сделать 40 млн долларов и нокаутировать легенду". Майк Тайсон же, по словам его друга и экс-чемпиона UFC Генри Сехудо, заработает примерно 20 миллионов долларов.

Американский профессиональный боксер Майк Тайсон выразил заинтересованность в поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. "Железный Майк" рассказал, что будет болеть за британца, и не стал исключать своего полноценного возвращения на ринг.