Бій Джейк Пол — Майк Тайсон: де і коли дивитись, на кого "ставлять" боксери

Британець Тайсон Ф'юрі заявив, що Тайсон зможе відправити когось у нокаут і у свої 90 років. Однак у ЗМІ зазначили, що невідомо, як його тіло реагуватиме на втому й удари. Майк Тайсон запевняє журналістів, що відновив форму та готовий до поєдинку.

Легендарний боксер Майк Тайсон вже цього тижня зустрінеться в бою з відеоблогером Джейком Полом. Поєдинок відбуватиметься на арені AT&T Stadium в американському місті Арлінгтон, штат Техас. Його транслюватимуть наживо на Netflix.

Джейк Пол — Майк Тайсон: коли бій

За київським часом бій почнеться о 03:00 16 листопада, тобто вночі з п’ятниці на суботу.

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Тайсон битиметься з Полом у віці 58 років. Через проблеми зі здоров’ям він переніс поєдинок з 20 липня на 15 листопада (за місцевим часом бій розпочнеться ще ввечері п'ятниці). Однак в інтерв’ю BoxingScene боксер запевнив, що готовий до ринку, і "у нього все буде добре.

"Про що я хвилююся? Немає нічого, про що я можу думати, або нічого, про що я думаю. Я народився, щоб робити це. Я створений для цього", — підкреслив спортсмен.

Тайсон, колись наймолодший чемпіон усіх часів у важкій вазі, востаннє професійно бився у 2005 році. Він завершив кар’єру після того, як був відправлений у нокаут з руки ірландського суперника Кевіна Мак-Брайда.

Фото Майка Тайсона Фото: xsport.ua

"Тоді я був іншою людиною. Тоді я вживав наркотики та алкоголь. Я вже не та людина. Я бачу кращу картину себе", — поділився боксер.

Він закликав Пола поставитись до поєдинку "дуже серйозно" та оцінив його як "достатньо хорошого". Зі слів Тайсона, блогер здатен досягти достатнього рівна, щоб боротись з легендою боксу.

"Я щодня проходжу дистанцію в тренажерному залі. Я підготовлений. Я в формі", — запевнив Тайсон.

Джейк Пол — Майк Тайсон: правила бою

На Netflix пояснили, що на руках обох боксерів будуть 14-унційні рукавички, тобто вага пари сягає приблизно 397 грамів. Ці рукавички — важчі за стандартні.

Бій складатиметься з восьми раундів по дві хвилини. Боксерам дозволено відправити суперника у нокаут.

"Напружене протистояння між Полом і Тайсоном не можна пропустити: це легендарна сила проти невпинних амбіцій, яка обіцяє незабутнє зіткнення на рингу", — підкреслили на Netflix.

Бій Джейк Пол — Майк Тайсон: прогнози

У CBS Sports зауважили, що Пол досі залишається боксером-початківцем. Його бізнес-партнер Накіса Бідарян припустив, що саме вік Тайсона став причиною бою, адже це створює рівні шанси на перемогу.

У ЗМІ наголосили, що амбіції та трудова етика Пола "заслуговують на повагу", адже він перейшов у спорт зі світу розваг та серйозно поставився до цього. Однак як боксер він не провів жодного аматорського бою, а більшість його перемог були здобуті проти новачків та літніх боксерів, які від природи були в нижчих вагових категоріях.

Джейк Пол і Майк Тайсон Фото: Getty Images

Водночас у виданні припустили, що Тайсон зберіг швидкість й вибуховість, притаманні його стилю бою. Проте невідомо, як його тіло у віці 58 років буде реагувати на втому й удари суперника.

Зазначається, що Тайсон провів останні десятиліття в ролі привабливої знаменитості й легенди боксу. Однак хлопець-вбивця, здатний відгризти супернику вухо на рингу, все ще в ньому.

Момент, який увійшов в історію боксу, коли Майк Тайсон відкусив частину вуха суперника Фото: sport 24

"Можливо, зараз йому 58, але він зліший за Пола, б’є сильніше та витримав таке виховання та передісторію, з якими мало хто виживає", — додали у статті.

В USA Today опублікували озвучені прогнози щодо поєдинку. Канадський боксер та чемпіон світу Бермейн Стіверн вірить у перемогу Тайсона. Він нагадав про виставковий поєдинок Тайсона з колишнім чемпіоном світу в чотирьох дивізіонах Роєм Джонсом-молодшим у 2020 році. На той момент легенді вже виповнилось 54 роки.

"І він виглядав добре, тому якщо це той самий Майк Тайсон для цього бою, то я не думаю, що він триватиме більш як шість раундів", — спрогнозував Стіверн.

Сам Рой Джонс молодший також "ставить" на Тайсона. З його слів, якщо боксер вирішить "вивести" Пола, у нього це вийде.

Джейк Пол і Майк Тайсон Фото: Скриншот

Британський боксер Тайсон Ф'юрі теж спрогнозував перемогу Тайсона. Він підкреслив, що "Залізний Майк" зможе нокаутувати суперника й у 90 років.

"Джейк Пол дуже досвідчений, і він провів багато боїв, але, очевидно, я повинен підтримувати Майка Тайсона в нокауті, як він завжди підтримує мене", — додав Ф'юрі.

Нагадаємо, офіційно гонорари боксерів не розголошувались, але Джейк Пол заявляв про намір "зробити 40 млн доларів і нокаутувати легенду". Майк Тайсон же, зі слів його друга й ексчемпіона UFC Генрі Сехудо, заробить приблизно 20 мільйонів доларів.

Американський професійний боксер Майк Тайсон висловив зацікавленість у поєдинку між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі. "Залізний Майк" розповів, що вболіватиме за британця, та не став виключати свого повноцінного повернення на ринг.