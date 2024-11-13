Бій Пола і Тайсона: прогноз букмекерів і головний приз поєдинку (відео)

Поєдинок між боксером і відеоблогером відбудеться в ніч на суботу і покажуть його на Netflix. Зустріч на рингу вважатиметься професійною, проте Тайсон і Пол не борються за титульні пояси.

У ніч на суботу, 16 листопада, американський боєць і популярний 27-річний відеоблогер Джейк Пол і легендарний 58-річний боксер Майк Тайсон проведуть унікальний поєдинок. Фокус зібрав усе, що відомо про майбутній бій.

Джейк Пол і Майк Тайсон: прогнози

Подивитися поєдинок ексклюзивно зможуть лише передплатники платформи Netflix. Це перший подібний досвід для сервісу, і глядачі з усього світу, які оформили підписку, спостерігатимуть за тим, що відбувається на арені AT&T Stadium в американському місті Арлінгтон, штат Техас.

Згідно з даними BetMGM Sportsbook, передає AP, Джейк Пол має коефіцієнт на перемогу -210. Це означає, що виплата за перемогу Пола складе трохи менше половини суми будь-якої ставки.

Найбільше ставок робиться на перемогу Майка Тайсона нокаутом/технічним нокаутом (+275). Потім одразу йде перемога 58-річного боксера за очками (+1000) і перемога Тайсона в першому раунді (+1400).

Бій Джейк Пол — Майк Тайсон: за що вони борються

В Al Jazeera написали, що жодних титульних поясів на кону не буде, проте переможець поєдинку отримає 40 мільйонів доларів і право на "хвастощі" своїми можливостями.

"Тим не менш, бій був санкціонований техаськими боксерськими чиновниками і, отже, буде внесений до послужного списку бійців як професійний поєдинок", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що унікальний поєдинок Джейка Пола і Майка Тайсона відбудеться в ніч на суботу, 16 листопада, і початок заплановано на 3 години ночі за київським часом. Трансляція бою між відеоблогером і боксером буде доступна не всім, а лише передплатникам платформи Netflix. Поєдинок передбачає зменшену кількість раундів, які триватимуть по 2 хвилини, замість 3.