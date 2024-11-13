Джейк Пол і Майк Тайсон проведуть унікальний поєдинок: коли бій і де дивитися (відео)

Трансляція бою між відеоблогером і боксером буде доступна не всім, а лише передплатникам платформи Netflix. Поєдинок передбачає зменшену кількість раундів, які триватимуть по 2 хвилини, замість 3.

Боєць і популярний 27-річний відеоблогер Джейк Пол проведе поєдинок з легендарним 58-річним боксером Майком Тайсоном. Фокус зібрав усе, що відомо про майбутній бій.

Джейк Пол і Майк Тайсон: коли бій

Пройде поєдинок між бійцями в ніч із п'ятниці на суботу, 16 січня. Згідно з інформацією, опублікованою на Netflix, початок заплановано о 03:00 за східно-європейським часом.

Місцем бою стане арена AT&T Stadium в американському місті Арлінгтон, штат Техас.

Бій Джейк Пол — Майк Тайсон: де дивитися

Офіційним транслятором бою Майк Тайсон — Джейк Пол став стрімінговий сервіс Netflix, і це буде дебютний показ поєдинку в прямому ефірі для платформи.

Підписка на Netflix є платною, тому не всі зможуть подивитися поєдинок в ефірі. Станом на кінець третього кварталу 2024 року, кількість передплатників платформи в усьому світі перевищує 280 мільйонів користувачів, і всі вони зможуть спостерігати за тим, що відбувається в Техасі.

Бій між Джейком Полом і Майком Тайсоном відбудеться в ніч на суботу Фото: Скриншот

Згідно з інформацією AP, Майк Тайсон пішов на пенсію ще 2005 року, проте чотири роки тому провів виставковий бій із Роєм Джонсом-молодшим. Тепер він знову готовий повернутися на ринг і спробувати перемогти відеоблогера.

Бій Майк Тайсон — Джейк Пол розрахований на 8 раундів по 2 хвилини, хоча в більшості професійних поєдинках бої йдуть по 3 хвилини і раундів 10 або 12.

Департамент ліцензування та регулювання Техасу заявляв, що фізичний стан 58-річного Майка Тайсона відповідає критеріям, які дозволяють провести бій.

Нагадаємо, 31 березня повідомлялося, що Майк Тайсон випустив цукерки з канабісом. Мармеладні солодощі є відсиланням до бою Тайсона і Холіфілда 30-річної давності. Бренд боксера створив желе з різними смаками.