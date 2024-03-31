Вухо Холіфілда: Майк Тайсон випустив цукерки з канабісом (фото, відео)

Мармеладні цукерки є відсиланням до бою Тайсона і Холіфілда 30-річної давності. Бренд боксера створив желе з різним смаком.

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57-річний американський боксер-професіонал Майк Тайсон, який під час поєдинку за титул WBA 28 липня 1997 року відкусив шматок вуха Евандера Холіфілда, за що його дискваліфікували, вирішив монетизувати цей момент за 30 років і випустив мармеладні цукерки "Mike Bites" з канабісом у вигляді надкушеного вуха з різними смаками, переважно фруктовими, пише The New-York Post.

Офіційно представити новий продукт Майк планує наступного місяця, провівши рекламну кампанію в магазинах і захід на Таймс-сквер. Однак мармеладки вже з'явилися в аптеках Strain Stars у Фармінгдейлі, Housing Works у Грінвіч-Віллідж, Grow Together у Брукліні, Flynnstoned у Сіракузах і Stage One у Ренсселері.

Фото: Mike Tyson/Instagram

"Нью-Йорк, нам ще належить домогтися поліпшень у розширенні доступу до цього оздоровлення на основі рослин. Але разом, я впевнений, що ми створимо новий стандарт якості, віддаючи пріоритет безпеці, якості та смаку, щоб забезпечити безпрецедентні враження", — заявив боксер.

Варто зазначити, що не всі в індустрії канабісу підтримують продукцію Тайсона.

"Вони шанують цього засудженого ґвалтівника і побивача дружин як зразок для наслідування. Нам слід використовувати набагато кращі зразки для наслідування", — зазначив Стю Закім, один із найвідоміших публіцистів з цієї теми.

Говорячи так про боксера, він мав на увазі його судимість 1992 року за зґвалтування учасниці конкурсу "Міс Чорна Америка" Дезіре Вашингтон в Індіані та звинувачення в подружньому насильстві. Тайсона також ненадовго ув'язнили за напад на двох автомобілістів після аварії в Меріленді.

В Емпайр-Стейт є 90 ліцензованих магазинів канабісу, 39 з яких розташовані в п'яти районах Нью-Йорка. Але за оцінками міської влади, у Нью-Йорку до двох тисяч магазинів незаконно продають канабіс.

Раніше Фокус писав, що спортсмен, який курив травку все своє життя, представляє новий продукт - канабіс для боротьби з еректильною дисфункцією. На цю проблему страждають 52% чоловіків, тому бренд Тайсона і Ric Flair Drip, лінійка канабісу Flair, оголосили про об'єднання зусиль у рамках нової материнської компанії під назвою Carma Holdings LLC. ("Карма").