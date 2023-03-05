Майк Тайсон просуває новий сорт канабісу проти імпотенції

Обличчям нової лінійки стане легенда рестлінгу Рік Флер.

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Легендарний американський боксер і чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон, зав'язавши зі спортом, вирішив зайнятися більш спокійним і прибутковим бізнесом, відкривши в 2021 році компанію з виробництва каннабісу Tyson 2.0 в межах партнерства з медичною компанією Columbia Care. Як пише Mirror, спортсмен, який курив траву все своє життя, представляє новий продукт — канабіс для боротьби з еректильною дисфункцією. На цю проблему страждають 52% чоловіків, тому бренд Тайсона та Ric Flair Drip, лінійка каннабісу Flair, оголосили про об'єднання зусиль у рамках нової материнської компанії під назвою Carma Holdings LLC. ("Карма").

Особою нового продукту стане знаменитий рестлер Рік Флер, який, як і Майк, любить курити. В інтерв'ю на Busted Open Radio Флер визнав, що його знання про можливі медичні переваги каннабісу невеликі, але пояснив своє хвилювання з приводу своєї нової ролі.

"Що стосується того, щоб йти, читати лекції і говорити про це, ні. Я не настільки обізнаний. Про канабіс можна багато дізнатися. У них буде канабіс від еректильної дисфункції, і вгадайте, хто буде обличчям цього? Ууууу!" — Заявив спортсмен.

[ + – ] Рестлер Рік Флер у молодості

На сьогодні вчені не знайшли зв'язку між курінням канабісу та лікуванням імпотенції, проте не виключено, що може йтися про канабідіол (КБД), одну з хімічних сполук у марихуані. За чутками, він покращує настрій і сон, а також стверджується, що він допомагає стимулювати кровотік, якщо його використовувати як мазь. Але, як і у випадку з каннабісом, поки що немає прямих доказів того, що КБД діє на еректильну дисфункцію.

Вперше про бажання серйозно зайнятися виробництвом каннабісу Майк Тайсон оголосив ще 2018 року, тоді ж відкрив і ферму з вирощування марихуани, назвавши її "Ранчо Тайсона". Відкриття пройшло з пафосом, і на ньому був присутній сам губернатор Каліфорнії.

У своїх мемуарах боксер зізнавався, що перед справді важливими поєдинками курив канабіс.

Тайсон — не єдина знаменитість, яка запустила конопельну лінійку. У 2016-му сім'я легендарного музиканта Боба Марлі також розпочала виробництво канабісу під брендом Мarley Natural. У 2019 році свою компанію канабіс "Кімнатна рослина" заснував актор і комік Сет Роген, а в 2020-му так само вчинив репер і чоловік Бейонсе Jay-Z, створивши лінію марихуани Monogram у 2020 році.

Раніше Фокус писав, у чому небезпека каннабісу для людей, які відновлюються після операції.