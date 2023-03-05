Майк Тайсон продвигает новый сорт каннабиса против импотенции

Лицом новой линейки станет легенда рестлинга Рик Флэр.

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Легендарный американский боксер ит чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон, завязав со спортом, решил заняться куда более спокойным и прибыльным бизнесом, открыв в 2021 году компанию по производству каннабиса Tyson 2.0 в рамках партнерства с медицинской компанией Columbia Care. Как пишет Mirror, спортсмен, который курил травку всю свою жизнь, представляет новый продукт – каннабис для борьбы с эректильной дисфункцией. Этой проблемой страдают 52% мужчин, поэтому бренд Тайсона и Ric Flair Drip, линейка каннабиса Flair, объявили об объединении усилий в рамках новой материнской компании под названием Carma Holdings LLC. ("Карма").

Лицом нового продукта станет знаменитый рестлер Рик Флэр, который, как и Майк, любит покурить. В интервью на Busted Open Radio Флэр признал, что его знания о возможных медицинских преимуществах каннабиса невелики, но объяснил свое волнение по поводу своей новой роли.

"Что касается того, чтобы идти, читать лекции и говорить об этом, нет. Я не настолько осведомлен. О каннабисе можно многое узнать. У них будет каннабис от эректильной дисфункции, и угадайте, кто будет лицом этого? Ууууу!" – заявил спортсмен.

[ + – ] Рестлер Рик Флэр в молодости

На сегодня ученые не нашли связи между курением каннабиса и лечением импотенции, однако не исключено, что речь может идти о каннабидиоле (КБД), одном из химических соединений в марихуане. По слухам, он улучшает настроение и сон, а также утверждается, что он помогает стимулировать кровоток, если его использовать в качестве смазочного масла. Но, как и в случае с каннабисом, пока нет прямых доказательств того, что КБД действует на эректильную дисфункцию.

Впервые о желании серьезно заняться производством Каннабиса Майк Тайсон объявил еще в 2018-м году, тогда же открыл и ферму по выращиванию марихуаны, назвав ее "Ранчо Тайсона". Открытие прошло с пафосом, и на нем присутствовал даже сам губернатор Калифорнии.

В своих мемуарах боксер признавался, что перед действительно важными поединками курил каннабис.

Тайсон – не единственная знаменитость, которая запустила линию конопли. В 2016-м семья легендарного музыканта Боба Марли также начала производство каннабиса под брендом Мarley Natural. В 2019 году свою компанию каннабиса "Комнатное растение" основал актер и комик Сет Роген, а в 2020-м так же поступил рэпер и муж Бейонсе Jay-Z, создав линию марихуаны Monogram в 2020 году.

Ранее Фокус писал, в чем опасность каннабиса для людей, которые восстанавливаются после операции.