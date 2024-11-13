Джейк Пол и Майк Тайсон проведут уникальный поединок: когда бой и где смотреть (видео)

Трансляция боя между видеоблогером и боксером будет доступна не всем, а лишь подписчикам платформы Netflix. Поединок предусматривает уменьшенное количество раундов, которые будут длиться по 2 минуты, вместо 3.

Боец и популярный 27-летний видеоблогер Джейк Пол проведет поединок к легендарным 58-летним боксером Майком Тайсоном. Фокус собрал все, что известно про будущий бой.

Джейк Пол и Майк Тайсон: когда бой

Пройдет поединок между бойцами в ночь с пятницы на субботу, 16 января. Согласно информации, опубликованной на Netflix, начало запланировано в 03:00 по восточно-европейскому времени.

Местом боя станет арена AT&T Stadium в американском городе Арлингтон, штат Техас.

Бой Джейк Пол — Майк Тайсон: где смотреть

Официальным транслятором боя Майк Тайсон — Джейк Пол стал стриминговый сервис Netflix и это будет дебютный показ поединка в прямом эфире для платформы.

Подписка на Netflix является платной, поэтому не все смогут посмотреть поединок в эфире. По состоянию на конец третьего квартала 2024 года, количество подписчиков платформы по всему миру превышает 280 миллионов пользователей и все они смогут наблюдать за происходящим в Техасе.

Бой между Джейком Полом и Майком Тайсоном пройдет в ночь на субботу Фото: Скриншот

Согласно информации AP, Майк Тайсон ушел на пенсию еще в 2005-м, однако четыре года назад провел выставочный бой с Роем Джонсом-младшим. Теперь он снова готов вернуться на ринг и попробовать победить видеоблогера.

Бой Майк Тайсон — Джейк Пол рассчитан на 8 раундов по 2 минуты, хотя в большинстве профессиональных поединках бои идут по 3 минуты и раундов 10 или 12.

Департамент лицензирования и регулирования Техаса заявлял, что физическое состояние 58-летнего Майка Тайсона соответствует критериям, позволяющим провести бой.

Напомним, 31 марта сообщалось, что Майк Тайсон выпустил конфеты с каннабисом. Мармеладные сладости являются отсылкой к бою Тайсона и Холифилда 30-летней давности. Бренд боксера создал желе с разными вкусами.