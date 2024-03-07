"Найбільша подія 21 століття": зірка соцмереж проведе бій із Майком Тайсоном (відео)

Легендарний боксер Майкл Тайсон знову вийде на ринг. Титулований боксер уже підписав усі потрібні папери.

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Боєць і популярний відеоблогер Джейк Пол оголосив про проведення виставкового бою проти легенди світового боксу Майка Тайсона. Про це ютубер, у якого понад 20,5 млн підписників, повідомив у своєму акаунті в X, раніше Twitter.

Зірка соцмереж анонсував, що поєдинок відбудеться за правилами боксу. Пізніше сам колишній спортсмен також підтвердив цю інформацію, заявивши, що всі потрібні папери вже підписані.

Подія запланована на 20 липня на стадіоні AT&T в Арлінгтоні, штат Техас (США). Пряма трансляція буде доступна на потоковому сервісі Netflix.

"Найбільший бій 21 століття, на найбільшому стадіоні NFL у США, у прямому ефірі, на найбільшій у світі стримінговій платформі... це шлях MVP. Неважливо, чи будете ви дивитися трансляцію на Netflix, чи прийдете особисто, чи будете ви в команді Пола, чи в команді Тайсона, чи будете ви фанатом боксу зі стажем, чи дивитиметеся свій перший бій — ви не захочете пропустити цю подію", — написав блогер у Х (Twitter).

Подію заплановано на 20 липня Фото: X (Twitter)

Легендарний боксер Майк Тайсон, якого називали Залізним Майком, не виходив на ринг із 2020 року. Тоді він провів виставковий бій проти Роя Джонса-молодшого. Спортсмену зараз 57 років і він є одним із найвідоміших і найвпізнаваніших боксерів в історії. Абсолютний чемпіон світу у важкій ваговій категорії серед професіоналів (1987-1990). Чемпіон світу за версіями WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990)

Раніше Фокус повідомляв, що жінка пропливла 140 метрів під льодом без кисню. Валентина Кафолла встановила новий рекорд лише через кілька днів після того, як інша плавчиня пропливла 126 метрів.

Також стало відомо, що хлопець ризикнув життям заради фотографії з акулою. Попозувавши з небезпечним морським хижаком, чоловік допоміг повернутися тварині у звичне для неї середовище проживання. Багато людей були здивовані його хоробрістю.