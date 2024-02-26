Схопив голими руками: хлопець ризикнув життям заради фотографії з акулою (фото)

Попозувавши з небезпечним морським хижаком, чоловік допоміг повернутися тварині у звичне для неї середовище проживання. Багато людей були здивовані його хоробрістю.

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Відважного рибалку зі США, який вирішив не називати свого імені, прозвали "справжнім Акваменом" після того, як він обійняв величезну акулу і позував для фотографій, а потім "вигуляв її як собаку", щоб відпустити назад у море. Фото і відео він показав своїм підписникам в Instagram.

Чоловік зі штату Флорида ризикнув своїм життям, спіймавши акулу, а потім доторкнувшись до неї голими руками.

"Ще один день, ще одна Акула", — написав рибалка під фото.

На перших двох фотографіях чоловік гордо торкається великої акули й посміхається в камеру. Однак на відео він зображений по коліно у воді, поки морський хижак метався на відстані витягнутої руки від нього. Американець хотів допомогти акулі повернутися в природне середовище існування, тримаючи її за хвіст і вигулюючи "як собаку". Коли він переконався, що тварина може плисти самостійно, він відпустив її й повернувся на берег, з незворушним виглядом повернувшись обличчям до камери.

Чоловік позував з акулою Фото: hoodfishing_entertainment/Instagram Рибалка допоміг акулі повернутися в море Фото: hoodfishing_entertainment/Instagram

Ролик став вірусним і люди поспішили поділитися своєю думкою в коментарях. Вони не могли повірити в побачене.

"Вигулює акулу, як собаку, зовсім інша справа", "Твоє нове ім'я — Аквамен", "Я думав, що це якийсь штучний інтелект. Але це справжня акула, я тебе боюся", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що риба вдарила ведучого по обличчю під час репортажу про сильний шторм. Відео, на якому норвезького репортера погоди під час прямої трансляції атакував морський мешканець, стало вірусним і викликало сміх у мережі.

Також стало відомо, що рибалка спіймав рідкісну рибу і встановив місцевий рекорд. Емерсон Малхолл розповів про те, як уперше побачив щось незвичайного кольору у воді. Риба майже не пручалася, що було дивно для чоловіка.