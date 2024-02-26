Схватил голыми руками: парень рискнул жизнью ради фотографии с акулой (фото)

Попозировав с опасным морским хищником, мужчина помог вернуться животному в привычную для него среду обитания. Многие люди были удивлены его храбростью.

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Отважного рыбака из США, который решил не называть своего имени, прозвали "настоящим Акваменом" после того, как он обнял огромную акулу и позировал для фотографий, а затем "выгулял ее как собаку", чтобы отпустить обратно в море. Фото и видео он показал своим подписчикам в Instagram.

Мужчина из штата Флорида рискнул своей жизнью, поймав акулу, а затем прикоснувшись к ней голыми руками.

"Еще один день, еще одна Акула", — написал рыбак под фото.

На первых двух фотографиях мужчина гордо прикасается к большой акуле и улыбается в камеру. Однако на видео он запечатлен по колено в воде, пока морской хищник метался на расстоянии вытянутой руки от него. Американец хотел помочь акуле вернуться в природную среду обитания, держа ее за хвост и выгуливая "как собаку". Когда он убедился, что животное может плыть самостоятельно, он отпустил его и вернулся на берег, с невозмутимым видом повернувшись лицом к камере.

Мужчина позировал с акулой Фото: hoodfishing_entertainment/Instagram Рыбак помог акуле вернуться в море Фото: hoodfishing_entertainment/Instagram

Ролик стал вирусным и люди поспешили поделиться своим мнением в комментариях. Они не могли поверить в увиденное.

"Выгуливает акулу, как собаку, совсем другое дело", "Твое новое имя — Аквамен", "Я думал, что это какой-то искусственный интеллект. Но это настоящая акула, я тебя боюсь", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что рыба ударила ведущего по лицу во время репортажа о сильном шторме. Видео, на котором норвежского репортера погоды во время прямой трансляции атаковал морской обитатель, стало вирусным и вызвало смех в сети.

Также стало известно, что рыбак поймал редкую рыбу и установил местный рекорд. Эмерсон Малхолл рассказал о том, как впервые увидел что-то необычного цвета в воде. Рыба почти не сопротивлялась, что было странно для мужчины.