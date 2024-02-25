Рыба ударила ведущего по лицу во время репортажа о сильном шторме (видео)

Видео, на котором норвежского репортера погоды во время прямой трансляции атаковала рыба, стало вирусным и вызвало смех в сети.

Related video

Метеоролога, который делал репортаж о самом сильном за последние 30 лет шторме в Норвегии, находясь прямо у открытого моря, ударила в лицо пролетевшая рыба. Видео этого инцидента было опубликовано в социальной сети X (Twitter) оператором, который вел прямую трансляцию.

Ролик, который за короткое время успел стать вирусным показывает, что молодой репортер с микрофоном, стоит на побережье Кристиансунна и рассказывает о погоде. Однако дальше случается неожиданный поворот. Сильный порыв ветра подбросил к репортеру рыбу, которая ударила его в лицо и сбила с ног. Мужчина упал на каменистый берег.

Через несколько секунд метеоролога накрывает волна, которая смывает и рыбу и самого репортера. Однако, несмотря на первоначальный испуг, он начал смеяться. Вскоре его пытаются поднять на ноги коллеги.

Дэвид Йоргенво, оператор, запечатлевший этот момент, разразился смехом, увидев развернувшуюся хаотичную сцену. Одновременно с этим у метеоролога начал раскрываться на шее надувной автоматический спасательный жилет, что, как оказалось, и вызвало столь бурную реакцию.

Ранее Фокус сообщал, что люди боятся приближаться к "проклятому острову", который когда-то принадлежал миллионеру. Свою репутацию небольшой кусок суши приобрел благодаря целому ряду несчастий, постигших тех, кто там жил. Последний владелец острова, босс страховой компании Джанпаскуале Граппоне, оказался в тюрьме.

Также стало известно, что затонувшее у побережья судно назвали "бомбой замедленного действия". Корабль MS Sea Diamond был пришвартован на боку в течение последних 17 лет и из него медленно вытекали загрязняющие вещества в окружающие воды.