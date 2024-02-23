Люди боятся приближаться к "проклятому острову", который когда-то принадлежал миллионеру

Свою репутацию небольшой кусок суши приобрел благодаря целому ряду несчастий, постигших тех, кто там жил. Последний владелец острова, босс страховой компании Джанпаскуале Граппоне, оказался в тюрьме.

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В Италии люди не решаются отправиться на остров Гайола, расположенный в нескольких минутах плавания от побережья Неаполя, поскольку считают его проклятым. Многие местные жители считают, что его владельцы пострадали от целого ряда несчастий. Об этом пишет Daily Star.

Частный остров состоит из двух небольших скал, соединенных мостом. На суше также стоит старая заброшенная вилла. Свою репутацию он приобрел благодаря целому ряду несчастий, постигших тех, кто там жил. В разное время владельцев настигали убийства, утопления и исчезновения.

Издание Citalia отмечает, что по легенде, на Гайоле учил своих учеников знаменитый римский поэт Вергилий. В XIX веке здесь жил отшельник, известный как Il Mago. Ему удавалось выживать благодаря щедрости моряков, проплывавших мимо его дома. Однако однажды он таинственно исчез. После этого дом был куплен Луиджи де Негри, богатым бизнесменом, владевшим рыбным хозяйством, который и построил виллу, сохранившуюся до наших дней. Вскоре его постигло финансовое разорение.

В 1911 году остров Гайола заинтересовал капитана корабля Гаспаре Альбенга. Однако во время плавания по скалистому выступу случилось кораблекрушение и он утонул. Местные жители утверждают, что ни тело, ни обломки судна так и не были найдены.

Местные жителя боятся посещать остров Фото: LinkedIn

Швейцарский бизнесмен Ганс Браун стал владельцем острова в 1920-х годах и вскоре был найден убитым, его тело было завернуто в ковер. Его жена позже утонула в море. После этого владельцем острова стал немецкий парфюмерный дилер Отто Грюнбек. Он умер от сердечного приступа. Другой владелец, швейцарский фармацевтический промышленник Морис Ив Сандоз, сошел с ума и оказался в психиатрической больнице, и в конце концов покончил с собой.

Самым известным владельцем острова был Джанни Аньелли, босс компании Fiat и самый богатый человек в современной истории Италии. Его сын позже умер после самоубийства. Миллиардер Жан Поль Гетти, британский нефтепромышленник американского происхождения, также когда-то был владельцем острова Гайола. Его внук был похищен в 1973 году.

Последний владелец острова, босс страховой компании Джанпаскуале Граппоне, оказался в тюрьме из-за неоплаченных долгов Фото: Citalia

Последний владелец острова, босс страховой компании Джанпаскуале Граппоне, оказался в тюрьме из-за неоплаченных долгов. Сейчас он является собственностью правительства региона Кампания, которое объявило его частью подводного парка Гайола и обозначило территорию как охраняемую морем.

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