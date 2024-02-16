Женщина прожила на отдаленном райском острове бесплатно 2 недели (фото)

Брук Меган решила жить на отдаленном острове, где проживает всего около 80 человек, стирала одежду в колодце и лазила по деревьям за кокосовыми орехами. Девушка отдыхала от современных удобств.

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20-летняя Брук Меган из Великобритании провела две недели на великолепном филиппинском острове Дарокотан, ночуя в бамбуковой хижине, лазая по кокосовым пальмам и занимаясь волонтерской деятельностью, чтобы получить бесплатное проживание. Об этом пишет Daily Star.

Молодая женщина провела несколько недель на райском острове вдали от современных удобств. Она получила путевку бесплатно, став волонтером в декабре 2023 года. Брук утверждает, что остров настолько мал, что его побережье можно обойти пешком или проплыть на байдарке, не напрягаясь. Чтобы купить продукты и приготовить еду на всех, нужно было добираться до материка на лодке.

Девушка жила в бамбуковой хижине, спала на матрасе на полу, а не в кровати. Она отмечает, что несмотря на отсутствие роскоши, впечатления были потрясающими.

"Это крошечный остров — на нем живут 70–80 человек. Все очень просто. Вы никогда не носите обувь. Я ни за что не платила — только за напитки", — рассказала Брук, координатор продаж в социальных сетях, из Хай-Уайкомба, Бакингемшир (Англия).

Женщина помогала с соцсетями и встечала гостей на острове Фото: SWNS

Брук получила возможность бесплатно пожить на острове, расположенном недалеко от Эль-Нидо — региона, известного своими пляжами с белым песком и кристально чистой водой, — в обмен на волонтерскую работу в рамках проекта Isla experience. Ее работа на острове заключалась в том, чтобы помогать в социальных сетях и встречать гостей, прибывающих на лодках. Она проводила свои сказочные дни на острове, ухаживая за свиньями, отдыхая на пляже и наслаждаясь вечерними кострами.

Брук также получила возможность познакомиться с местными жителями, живущими на острове, увидеть их маленькую деревню и с удовольствием слушала рассказы каждого.

"Люди так много ценят. Местные жители показывают вам, как снять кокос с дерева. Они стирают одежду в колодце и чистят ее голыми руками в течение трех часов", — рассказала британка.

Остров Дарокотан можно обплыть на байдарке Фото: SWNS

В рамках своей волонтерской деятельности Брук получала питание. Блюда готовились из вкусных свежих продуктов, выловленных и добытых в тот же день. Однако ей также приходилось принимать холодный душ и иметь очень ограниченное подключение к интернету, но, по словам Брук, это ее не беспокоило, поскольку позволяло "жить настоящей жизнью".

"Ты ценишь просто пребывание на природе. Это такой другой образ жизни. Это прекрасное место", — добавила она.

Помимо двух недель, проведенных на острове, Брук побывала в 26 странах, объездив Австралию, Таиланд и Малайзию. Она смогла путешествовать на бюджетной основе, одновременно работая волонтером и гидом, чтобы получить жилье и другие привилегии, на которые ей пришлось бы потратить дополнительные деньги.

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