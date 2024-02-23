Люди бояться наближатися до "проклятого острова", який колись належав мільйонеру

Свою репутацію невеличкий шматок суші набув завдяки цілій низці нещасть, що спіткали тих, хто там жив. Останній власник острова, бос страхової компанії Джанпаскуале Граппоне, опинився у в'язниці.

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В Італії люди не наважуються вирушити на острів Гайола, розташований за кілька хвилин плавання від узбережжя Неаполя, оскільки вважають його проклятим. Багато місцевих жителів вважають, що його власники постраждали від цілої низки нещасть. Про це пише Daily Star.

Приватний острів складається з двох невеликих скель, з'єднаних мостом. На суші також стоїть стара покинута вілла. Своєї репутації він набув завдяки цілій низці нещасть, що спіткали тих, хто там жив. У різний час власників наздоганяли вбивства, утоплення та зникнення.

Видання Citalia зазначає, що за легендою, на Гайолі навчав своїх учнів знаменитий римський поет Вергілій. У XIX столітті тут жив відлюдник, відомий як Il Mago. Йому вдавалося виживати завдяки щедрості моряків, які пропливали повз його будинок. Однак одного разу він таємниче зник. Після цього будинок купив Луїджі де Негрі, багатий бізнесмен, що володів рибним господарством, який і побудував віллу, що збереглася до наших днів. Незабаром його спіткало фінансове розорення.

У 1911 році острів Гайола зацікавив капітана корабля Гаспаре Альбенга. Однак під час плавання скелястим виступом сталася корабельна аварія і він потонув. Місцеві жителі стверджують, що ні тіло, ні уламки судна так і не були знайдені.

Місцеві жителі бояться відвідувати острів Фото: LinkedIn

Швейцарський бізнесмен Ганс Браун став власником острова в 1920-х роках і незабаром був знайдений вбитим, його тіло було загорнуто в килим. Його дружина пізніше потонула в морі. Після цього власником острова став німецький парфумерний дилер Отто Грюнбек. Він помер від серцевого нападу. Інший власник, швейцарський фармацевтичний промисловець Моріс Ів Сандоз, збожеволів, опинився в психіатричній лікарні і врешті-решт наклав на себе руки.

Найвідомішим власником острова був Джанні Аньєллі, бос компанії Fiat і найбагатша людина в сучасній історії Італії. Його син пізніше помер після самогубства. Мільярдер Жан Поль Гетті, британський нафтопромисловець американського походження, також колись був власником острова Гайола. Його онука викрали 1973 року.

Останній власник острова, бос страхової компанії Джанпаскуале Граппоне, опинився у в'язниці через неоплачені борги Фото: Citalia

Останній власник острова, бос страхової компанії Джанпаскуале Граппоне, опинився у в'язниці через неоплачені борги. Нині він є власністю уряду регіону Кампанія, який оголосив його частиною підводного парку Гайола та позначив територію як таку, що охороняється морем.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка прожила на віддаленому райському острові безкоштовно 2 тижні. Дівчина відпочивала від сучасних зручностей. Брук Меган вирішила жити на віддаленому острові, де проживає всього близько 80 осіб, прала одяг у колодязі і лазила по деревах за кокосовими горіхами.

Також стало відомо, що чоловік лопатою прокопав канал від річки до озера. Ендрю Говард вигріб із дна осад і каміння, а потім склав їх так, щоб перекрити природний потік води і перенаправити його в потрібне йому русло.