"Взяв справу у свої руки": чоловік лопатою прокопав канал від річки до озера (фото)

Ендрю Говард вигріб із дна осад і каміння, а потім склав їх так, щоб перекрити природний потік води і перенаправити його в потрібне йому русло.

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У США чоловіка, обвинуваченого в тому, що він відвів річку національного парку, щоб полегшити доступ човнів до озера Мічиган, визнали винним у двох дрібних правопорушеннях. Про це пише CBC News.

63-річного Ендрю Блера Говарда з Франкфорта, штат Мічиган, визнали винним у фальсифікації та вандалізмі в середу, 7 лютого, під час короткого судового процесу перед мировим суддею Реєм Кентом.

У серпні 2022 року рейнджер Служби національних парків став свідком того, як Говард копав лопатою потічок від річки Платт у Національному озерному парку Сплячого ведмедя, щоб відвести його в одне з Великих озер, ідеться в судовій заяві прокурорів. Також стало відомо, що чоловік вигріб із дна осад і каміння та склав їх так, щоб перекрити природний потік води й перенаправити його в нещодавно створений канал до озера Мічиган.

"Протягом кількох днів природна сила води й побудована гребля призвели до того, що річка відхилилася і створила нове річище в озеро Мічиган, яке виросло приблизно до 200 футів (61 м) завширшки. Воно залишалося приблизно таким же широким протягом літньо-осіннього сезону. Після цього кількість рибалок, які приїжджали на човнову станцію на річці Платт, збільшилася, щоб скористатися сприятливими умовами доступу, створеними новим каналом", — сказала помічник прокурора США Лорен Біксакі.

Фото до і після Фото: U.S. Attorney for the Western District of Michigan

Прокурор США Марк Тоттен сказав, що у Говарда виникли розбіжності з Національною парковою службою, і він "узяв справу у свої руки".

Видання зазначає, що Служба парків більше не проводить днопоглиблювальні роботи на річці Платт. У результаті накопичується осад і пісок, що знижує можливість дістатися човном до озера Мічиган.

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