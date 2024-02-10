Термінова евакуація: будівельники знайшли бомбу часів Другої світової війни поруч з аеропортом

На місце події було викликано команду саперів. Вибухотехніки визначили, що старий боєприпас Mark 65 важив 453 кілограми й був розроблений для збройних сил США в 1939 році.

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У США будівельна бригада, яка працювала на території майбутнього коледжу поблизу аеропорту в штаті Флорида, виявила інертну бомбу часів Другої світової війни. Про це пише UPI.

Офіс шерифа округу Ернандо повідомив, що будівельники працювали на місці майбутнього технічного коледжу Вілтона Сімпсона в Бруксвіллі, недалеко від регіонального аеропорту Бруксвілл-Тампа-Бей, коли виявили заритий боєприпас.

Правоохоронні органи евакуювали район майже на кілометр у кожен бік і перекрили прилеглі дороги, очікуючи команди саперів. Вибухотехніки визначили, що бомба Mark 65 вагою 1000 фунтів (453 кг) часів Другої світової війни, яка розвалилася, була інертною. В офісі шерифа повідомили, що боєприпас буде утилізовано командою з бази ВПС Макділл у Тампі.

Передбачається, що походження бомби пов'язане з військовим аеродромом часів Другої світової війни, який займав цю ділянку землі до того, як він став регіональним аеропортом. У ті роки проводилися навчання за участю B-17 Flying Fortresses і B-24 Liberator.

Раніше Фокус повідомляв, що американець зберігав у гаражі інертну ядерну ракету. Чоловік, який не захотів називати свого імені, розповів співробітникам правоохоронних органів, що вона належала померлому сусідові. Після цього поліція направила саперів до його будинку.

Також стало відомо, що жінка помітила на старому сімейному знімку таємничу фігуру. Емі Хоурілук відправила свого сина Лео до лікаря після того, як він розповів їй про моторошну людину в спортивному костюмі. Через роки жінка зрозуміла, що помилялася.