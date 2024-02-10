Срочная эвакуация: строители нашли бомбу времен Второй мировой войны рядом с аэропортом

На место происшествия была вызвана команда саперов. Взрывотехники определили, что старый боеприпас Mark 65 весил 453 килограмма и был разработан для вооруженных сил США в 1939 году.

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В США строительная бригада, работавшая на территории будущего колледжа вблизи аэропорта в штате Флорида, обнаружила инертную бомбу времен Второй мировой войны. Об этом пишет UPI.

Офис шерифа округа Эрнандо сообщил, что строители работали на месте будущего технического колледжа Уилтона Симпсона в Бруксвилле, недалеко от регионального аэропорта Бруксвилл-Тампа-Бэй, когда обнаружили зарытый боеприпас.

Правоохранительные органы эвакуировали район почти на километр в каждую сторону и перекрыл близлежащие дороги в ожидании команды саперов. Взрывотехники определили, что развалившаяся бомба Mark 65 весом 1000 фунтов (453 кг) времен Второй мировой войны была инертной. В офисе шерифа сообщили, что боеприпас будет утилизирован командой с базы ВВС Макдилл в Тампе.

Предполагается, что происхождение бомбы связано с военным аэродромом времен Второй мировой войны, который занимал этот участок земли до того, как он стал региональным аэропортом. В те годы проводились учения с участием B-17 Flying Fortresses и B-24 Liberator.

Ранее Фокус сообщал, что американец хранил в гараже инертную ядерную ракету. Мужчина, который не захотел называть своего имени, рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что она принадлежала умершему соседу. После этого полиция направила саперов к его дому.

Также стало известно, что женщина заметила на старом семейном снимке таинственную фигуру. Эми Хоурилук отправила своего сына Лео к врачу после того, как он рассказал ей о жутком человеке в спортивном костюме. Спустя годы женщина поняла, что ошибалась.