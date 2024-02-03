Купив на розпродажі: американець зберігав у гаражі інертну ядерну ракету (фото)

Чоловік, який не захотів називати свого імені, розповів співробітникам правоохоронних органів, що ракета належала померлому сусідові. Після цього поліція направила саперів до його будинку.

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У США поліція штату Вашингтон стверджує, що стара іржава боєголовка, знайдена в гаражі місцевого жителя, є інертною ядерною ракетою. Про це пише BBC News.

У середу, 31 січня, співробітники військового музею в Огайо зателефонували в поліцію міста Белв'ю, щоб повідомити про пропозицію доволі незвичної пожертви.

Після цього поліція направила саперів до будинку потенційного дарувальника.

"Ми думаємо, що мине багато часу, перш ніж ми отримаємо ще один подібний дзвінок", — сказали співробітники правоохоронних органів.

У пресрелізі поліції йдеться, що пристрій насправді є некерованою ракетою класу "повітря-повітря" Douglas AIR-2 Genie (попереднє позначення MB-1), призначеною для перенесення ядерної боєголовки W25 потужністю 1,5 кт. Однак вона не була прикріплена, а отже, жодної небезпеки для суспільства не становила.

Стара ракета не несла загрози для місцевих жителів. Фото: Bellevue Police Department

Представник поліцейського управління Белвью Сет Тайлер повідомив журналістам, що пристрій був, по суті, газовим балоном для ракетного палива.

"Насправді наш сапер запитав мене, чому ми випускаємо пресреліз про іржавий шматок металу", — сказав він.

Зображення аналогічної ракети AIR-2 Genie зі встановленою на ній муляжем ядерної боєголовки Фото: Bellevue Police Department

Дзвінок у поліцію надійшов із Національного музею ВПС США в околицях Дейтона, штат Огайо.

Правоохоронні органи, дізнавшись, що в ракеті не було ядерної боєголовки, вирішили не проводити масову евакуацію в місті з населенням 150 000 осіб за 10 миль (16 км) на схід від Сіетла. Чоловік розповів поліції, що ракета належала померлому сусідові й була куплена на розпродажі. У підсумку правоохоронні органи визнали предмет "артефактом, що не становить вибухонебезпечності".

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