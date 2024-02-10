Схоже на динозавра: жінка знайшла у водоймі рідкісну і небезпечну тварину (фото)

Чемберлен витягла черепаху з води, помістивши її в старий кошик для покупок. За її словами, тварина була викинута господарем і мала поганий вигляд.

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Алігаторову (грифову) черепаху, яка зазвичай блукає болотами й річками Флориди, було виявлено в одному з мальовничих місць в Урсвік-Тарн, Камбрія, у Великій Британії. Рятувальники дали їй прізвисько Пухнастик. Про це пише Metro.

Місцева радниця Деніз Чемберлен витягла тварину з води, помістивши її в старий кошик для покупок. М'ясоїдна прісноводна рептилія, схожа на динозавра, має низку шипів на панцирі та може досягати ваги у 80 кілограмів.

Тварину доставили у ветеринарну клініку Wild Side Vets.

"Це дуже небезпечний інвазивний вид. Вони можуть навіть перегризти руки маленьким дітям. Черепаха стала предметом торгівлі домашніми тваринами, викинутим на смітник, бо господар не міг за нею доглядати. Воно вже почало виглядати досить жалюгідно. Я дзвонила в різні агенції, які не допомагали. Усі думали, що це горбкувата черепаха (терапін), але це не так", — сказала Деніз.

Тварину доставили до ветеринарної клініки Wild Side Vets Фото: SWNS

Чиновниця додала, що ветеринари поставили її на ноги й були "чудові й дуже корисні".

Видання зазначає, що алігаторова черепаха є інвазивним видом, що чинить негативний вплив на місцеву екологію. Крім Флориди, вони також трапляються в Південній і Центральній Америці і мають потужні щелепи, здатні проломити кістку. Деякі з них можуть доживати до 70 років. Вони харчуються рибою і ссавцями, а також рослинністю і полюють переважно вночі.

Експерти з дикої природи повідомили газеті The Press Democrat, що черепахи цього виду не є корінними жителями Каліфорнії та їхнє утримання без відповідного дозволу заборонено.

"На жаль, багато людей беруть їх, коли вони ще малі, і не дбають про закон. Але коли вони починають ставати занадто великими або агресивними, вони починають випускати тварин у воду або недалеко від місця проживання. Вони виживуть. Проблема в тому, що це вбиває наші місцеві види", — сказала виданню Венді Розоневскі з організації JNW Animal Rescue у Вальєхо (США).

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