Похоже на динозавра: женщина нашла в водоеме редкое и опасное животное (фото)

Чемберлен извлекла черепаху из воды, поместив его в старую корзину для покупок. По ее словам, животное было выброшено хозяином и имело плохой вид.

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Аллигаторовая (грифовая) черепаха, которая обычно бродит по болотам и рекам Флориды, была обнаружена в одном из живописных мест в Урсвик-Тарн, Камбрия, в Великобритании. Спасатели дали ей прозвище Пушистик. Об этом пишет Metro.

Местная советница Дениз Чемберлен извлекла животное из воды, поместив его в старую корзину для покупок. Плотоядная пресноводная рептилия, похожая на динозавра, имеет ряд шипов на панцире и может достигать веса в 80 килограмм.

Животное было доставлено в ветеринарную клинику Wild Side Vets.

"Это очень опасный инвазивный вид. Они могут даже перегрызть руки маленьким детям. Черепаха стала предметом торговли домашними животными, выброшенным на свалку, потому что хозяин не мог за ней ухаживать. Оно уже начала выглядеть довольно жалко. Я звонила в различные агентства, которые не помогали. Все думали, что это бугорчатая черепаха (террапин), но это не так", — сказала Дениз.

Животное было доставлено в ветеринарную клинику Wild Side Vets Фото: SWNS

Чиновница добавила, что ветеринары поставили ее на ноги и были "великолепны и очень полезны".

Издание отмечает, что аллигаторовая черепаха является инвазивным видом, оказывающим негативное влияние на местную экологию. Помимо Флориды, они также встречаются в Южной и Центральной Америке и обладают мощными челюстями, способными проломить кость. Некоторые из них могут доживать до 70 лет. Они питаются рыбой и млекопитающими, а также растительностью и охотятся в основном по ночам.

Эксперты по дикой природе сообщили газете The Press Democrat, что черепахи этого вида не являются коренными жителями Калифорнии и их содержание без соответствующего разрешения запрещено.

"К сожалению, многие люди берут их, когда они еще малыши, и не заботятся о законе. Но когда они начинают становиться слишком большими или агрессивными, они начинают выпускать животных в воду или недалеко от места проживания. Они выживут. Проблема в том, что это убивает наши местные виды", — сказала изданию Венди Розоневски из организации JNW Animal Rescue в Вальехо (США).

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