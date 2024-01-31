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В Индии спустя 8 месяцев освободили подозреваемого в шпионаже голубя (фото)

Голубя задержали за шпионаж, голубь, птица, китайские символы, кольца на лапах, ветеринарная клиника, голубь улетел в другую страну
Фото: Pixabay | Иллюстративное фото

Сотрудники правоохранительных органов заметили на нижней стороне обоих крыльев птицы символы на китайском языке, после чего началось длительное расследование.

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Голубь, который, как подозревают, использовался китайцами для шпионажа и содержался в одной из ветеринарных клиник в Мумбаи (Индния) после того, как был пойман восемь месяцев назад, был освобожден. Об этом пишет Times of India.

Ветеринарная больница для животных Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hospital в районе Парел в понедельник, 29 января, обратилась в полицию за разрешением выпустить птицу на свободу.

По вторник, 30 января главный медицинский руководитель, доктор Б.Б. Кулкарни освободил задержанного голубя после положительного ответа от полицейского управления BSPCA в Мумбаи.

Птица была поймана в мае прошлого года на пристани Пир-Пау в пригороде Чембур полицией. У голубя к ноге были привязаны два кольца — медное и алюминиевое — а на нижней стороне обоих крыльев были написаны символы на китайском языке, сообщили тогда сотрудники правоохранительных органов.

Голубя задержали за шпионаж, голубь, птица, китайские символы, кольца на лапах, ветеринарная клиника, голубь улетел в другую страну, доктор, Fullscreen
доктор Б.Б. Кулкарни освободил задержанного голубя
Фото: Hindustan Times

Полиция зарегистрировала дело, но после завершения расследования обвинение в шпионаже было снято. Сотрудники полиции обнаружили, что голубь принимал участие в гонках на открытых водоемах Тайваня, а во время одного из таких соревнований он вылетел за границы страны и приземлился в Индии. Голубь был освобожден больницей после того, как полиция дала согласие на это свое разрешение. Доктор заявил, что состояние здоровья птицы в полном порядке.

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