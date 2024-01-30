Американка украла у семьи повозку с лошадью, припаркованную возле супермаркета (скриншот)

Сбежать от правосудия у угонщицы не получилось. Сотрудники полиции нашли подозреваемую в одном из ближайших отелей.

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В США женщина, имя которой не называется, украла лошадь и повозку у семьи амишей, пока они делали покупки в магазине Walmart в штате Мичиган. Об этом пишет NBC News.

Семья обнаружила пропажу животного и коляски после того, как закончила покупки в супермаркете в субботу, 27 января. Амиши обратились в местную полицию и на место происшествия приехали правоохранительные органы.

Сотрудники полиции быстро нашли свидетеля. Им оказался водитель грузовика, припаркованного у магазина Walmar. Он рассказал полиции, что повозку угнала женщина, и дал ее описание.

Поздним вечером того же дня полицейские обнаружили повозку и лошадь возле одного из отелей. 31-летняя женщина, соответствующая описанию водителя, была найдена внутри и арестована. Подозреваемая сотрудничала с правоохранительными органами и не оказывала сопротивления. Лошадь не пострадала, а коляска была возвращена владельцам.

Месное управление полиции сообщило, что подозреваемую задержали Фото: Facebook

Амиши, или амманиты, представляют собой консервативное религиозное движение, близкое к протестантизму. Они отличаются простотой жизни и одежды, отказом от многих современных технологий и удобств. Амиши обитают в изолированных сообществах, избегают использования электроники и автомобилей. Их вероучение основывается на буквальном и строгом толковании Библии.

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