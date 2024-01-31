Смертоносный подарок: мужчина умер после приготовления опасной рыбы фугу (фото)

Магно Серхио Гомес неправильно приготовил иглобрюха, которую ему преподнес его друг. Мужчина провел в больнице 35 дней, но врачи не смогли ему помочь.

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46-летний бразилец Магно Серхио Гомес трагически погиб, проглотив ядовитую иглобрюхую рыбу, токсина которой достаточно, чтобы убить 30 человек. Об этом пишет New York Post.

Неназванный друг преподнес мужчине смертоносный морепродукт в качестве подарка, хотя его точное происхождение остается неясным.

"Магно никогда раньше не чистил иглобрюхов", — рассказала сестра погибшего Мириан Гомес Лопес о трагическом происшествии, которое случилось в выходные в Аракрусе, Эспирито Санта.

Издание отмечает, что в Бразилии обитает около 20 видов иглобрюхов, известных также как рыба фугу. Несмотря на то, что бразилец и его приятель никогда раньше не имели дела с этим видом рыб, они выпотрошили ее, удалили из нее печень, а затем сварили и съели ее с лимонным соком.

Магно начал чувствовать онемение во рту Фото: Newsflash

Менее чем через час и Магно, и его другу стало очень плохо.

"Магно начал чувствовать онемение во рту", — рассказывает его сестра.

Встревоженный, пациент сам поехал в больницу, где онемение распространилось, и у него на 8 минут остановилось сердце. По данным Центра по контролю за заболеваниями США, Магно страдал от воздействия тетродотоксина — чрезвычайно сильного яда, который вырабатывается в печени и гонадах этих рыб и других морских видов. Токсин, используемый иглобрюхами для отпугивания хищников, более чем в 1000 раз смертоноснее цианида и от него не существует противоядия.

При попадании в организм в больших количествах он нарушает передачу сигналов от нервов к мышцам и парализует мышцы, что может привести к смерти.

Магно провел в больнице 35 дней Фото: Newsflash

Мириан рассказала, что ее брат был интубирован и находился на аппарате жизнеобеспечения, но безрезультатно. Магно скончался 27 января, проведя в больнице 35 дней, в течение которых его организм был парализован токсином.

"Врачи сказали нашей семье, что он умер от отравления, которое быстро распространилось. Через три дня после поступления в больницу у него случилось несколько припадков, которые сильно затронули его мозг, оставив мало шансов на выздоровление", — добавила его сестра.

Приятель Магно чудом выжил, но сейчас у него проблемы с ногами.

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