В Індії через 8 місяців звільнили підозрюваного у шпигунстві голуба (фото)

Співробітники правоохоронних органів помітили на нижньому боці обох крил птаха символи китайською мовою, після чого почалося тривале розслідування.

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Голуб, якого, як підозрюють, використовували китайці для шпигунства й утримували в одній із ветеринарних клінік у Мумбаї (Інднія) після того, як спіймали вісім місяців тому, був звільнений. Про це пише Times of India.

Ветеринарна лікарня для тварин Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hospital у районі Парел у понеділок, 29 січня, звернулася в поліцію по дозвіл випустити птаха на свободу.

У вівторок, 30 січня, головний медичний керівник, доктор Б.Б. Кулкарні звільнив затриманого голуба після позитивної відповіді від поліцейського управління BSPCA в Мумбаї.

Птаха спіймала в травні минулого року на пристані Пір-Пау в передмісті Чембур поліція. У голуба до ноги було прив'язано два кільця — мідне й алюмінієве — а на нижньому боці обох крил було написано символи китайською мовою, повідомили тоді співробітники правоохоронних органів.

доктор Б.Б. Кулкарні звільнив затриманого голуба Фото: Hindustan Times

Поліція зареєструвала справу, але після завершення розслідування звинувачення в шпигунстві було знято. Співробітники поліції виявили, що голуб брав участь у перегонах на відкритих водоймах Тайваню, а під час одного з таких змагань він вилетів за межі країни і приземлився в Індії. Голуб був звільнений лікарнею після того, як поліція дала згоду на це свій дозвіл. Лікар заявив, що стан здоров'я птаха в повному порядку.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помер після приготування небезпечної риби фугу. Магно Серхіо Гомес неправильно приготував морського мешканця, якого йому підніс його друг. Чоловік провів у лікарні 35 днів, але лікарі не змогли йому допомогти.

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