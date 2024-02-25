Риба вдарила ведучого по обличчю під час репортажу про сильний шторм (відео)

Відео, на якому норвезького репортера погоди під час прямої трансляції атакувала риба, стало вірусним і викликало сміх у мережі.

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Метеоролога, який робив репортаж про найсильніший за останні 30 років шторм у Норвегії, перебуваючи просто біля відкритого моря, вдарила в обличчя риба, яка пролетіла повз. Відео цього інциденту було опубліковано в соціальній мережі X (Twitter) оператором, який вів пряму трансляцію.

Ролик, який за короткий час встиг стати вірусним, показує, що молодий репортер з мікрофоном, стоїть на узбережжі Крістіансунна і розповідає про погоду. Однак далі трапляється несподіваний поворот. Сильний порив вітру підкинув до репортера рибу, яка вдарила його в обличчя і збила з ніг. Чоловік упав на кам'янистий берег.

За кілька секунд метеоролога накриває хвиля, яка змиває і рибу, і самого репортера. Однак, попри початковий переляк, він почав сміятися. Незабаром його намагаються підняти на ноги колеги.

Девід Йоргенво, оператор, який зафіксував цей момент, вибухнув сміхом, побачивши хаотичну сцену, що розгорнулася. Одночасно з цим у метеоролога почав розкриватися на шиї надувний автоматичний рятувальний жилет, що, як виявилося, і викликало таку бурхливу реакцію.

Раніше Фокус повідомляв, що люди бояться наближатися до "проклятого острова", який колись належав мільйонерові. Свою репутацію невеликий шматок суші набув завдяки цілій низці нещасть, що спіткали тих, хто там жив. Останній власник острова, бос страхової компанії Джанпаскуале Граппоне, опинився у в'язниці.

Також стало відомо, що затонуле біля узбережжя судно назвали "бомбою уповільненої дії". Корабель MS Sea Diamond був пришвартований на боці протягом останніх 17 років і з нього повільно витікали забруднювальні речовини в навколишні води.