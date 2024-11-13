Бой Пола и Тайсона: прогноз букмекеров и главный приз поединка (видео)

Поединок между боксером и видеоблогером состоится в ночь на субботу и покажут его на Netflix. Встреча на ринге будет считаться профессиональной, однако Тайсон и Пол не борются за титульные пояса.

В ночь на субботу, 16 ноября, американский боец и популярный 27-летний видеоблогер Джейк Пол и легендарный 58-летний боксер Майк Тайсон проведут уникальный поединок. Фокус собрал все, что известно про будущий бой.

Джейк Пол и Майк Тайсон: прогнозы

Посмотреть поединок эксклюзивно смогут лишь подписчики платформы Netflix. Это первый подобный опыт для сервиса и зрители со всего мира, которые оформили подписку, будут наблюдать за происходящим на арене AT&T Stadium в американском городе Арлингтон, штат Техас.

Согласно данным BetMGM Sportsbook, передает AP, Джейк Пол имеет коэффициент на победу -210. Это значит, что выплата за победу Пола составит чуть меньше половины суммы любой ставки.

Больше всего ставок делается на победу Майка Тайсона нокаутом/техническим нокаутом (+275). Потом сразу идет победа 58-летнего боксера по очкам (+1000) и победа Тайсона в первом раунде (+1400).

Бой Джейк Пол — Майк Тайсон: за что они сражаются

В Al Jazeera написали, что никаких титульных поясов на кону не будет, однако победитель поединка получит 40 миллионов долларов и право на "хвастовство" своими возможностями.

"Тем не менее, бой был санкционирован техасскими боксерскими чиновниками и, следовательно, будет внесен в послужной список бойцов как профессиональный поединок", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Фокус писал, что уникальный поединок Джейка Пола и Майка Тайсона состоится в ночь на субботу, 16 ноября, и начало запланировано на 3 часа ночи по киевскому времени. Трансляция боя между видеоблогером и боксером будет доступна не всем, а лишь подписчикам платформы Netflix. Поединок предусматривает уменьшенное количество раундов, которые будут длиться по 2 минуты, вместо 3.