На кону $40 млн, нокаути дозволили: що відомо про бій Джейк Пол — Майк Тайсон

Бій між ютубером і професійним боксером Джейком Полом і Майком Тайсоном планувався на липень, але в ікони важкої ваги виявилася виразка. За непідтвердженими даними, за перемогу над Тайсоном Пол отримає близько 40 млн доларів.

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон 19 років не бився на професійному рингу і тепер прагне нокаутувати YouTube-зірку Джейка Пола. Різниця у віці майбутніх супротивників — 31 рік. Полу — 27, Тайсону — 58. Про це пише Essentially Sports.

"Залізний" Майк нещодавно пояснив, чому обидва бійці вийдуть на ринг з рукавичками однакової ваги — 14 унцій, замість стандартних 10, які зазвичай використовуються у важкій ваговій категорії.

Джейк Пол — Майк Тайсон: за якими правилами бій

У восьмираундовому бою з раундами по дві хвилини, дозволені нокаути. Всупереч чуткам, боксери не будуть у захисних шоломах. Департамент ліцензування та регулювання Техасу, який наглядає за бойовими видами спорту в штаті, дозволив важчі рукавички та коротші раунди — по дві хвилини замість звичайних трихвилинних.

Короткі раунди, зазначають журналісти, дадуть змогу Тайсону витрачати менше сил, а важкі рукавички зменшують пошкодження. Сам же Тайсон так не вважає. За його словами, вся справа в комфорті.

"Більшість рукавичок — на 10 унцій і мені не підходять. 14-унцеві теж не цілком підходять. Але вони досить комфортні", — заявив він.

Майк Тайсон не виходив на професійний ринг протягом 19 років, спочатку бій планувався на липень, але в ікони боксу виявили виразку. Тепер, через 4 місяці, він знову готовий до поєдинку.

Джейк Пол зробив собі ім'я як YouTube-блогер, але він також професійний боксер із послужним списком 10-1 і перемагав низку зірок ММА.

І хоча багато фанатів боксу можуть і не звернути увагу на такий бій, все ж очікується, що поєдинок приверне увагу аудиторії по всьому світу, зазначає The Independent.

Джейк Пол і Майк Тайсон: коефіцієнти

За даними BetMGM Sportsbook, повідомляє AP, Джейк Пол має коефіцієнт на перемогу -210. Тобто виплата за його перемогу передбачається трохи менше половини суми будь-якої ставки.

Більшість ставок — на перемогу Тайсона нокаутом або ж технічним нокаутом (+275). Перемога 58-річного боксера за очками (+1000), перемога Тайсона в першому раунді (+1400).

Джейк Пол і Майк Тайсон: коли бій

Джейк Пол і Майк Тайсон: коефіцієнти Фото: Скрін відео

Бій Джейк Пол — Майк Тайсон відбудеться в ніч із п'ятниці на суботу, 16 січня. Початок, згідно з публікацією Netflix, заплановано на 03:00 за східноєвропейським часом.

Поєдинок відбудеться на стадіоні AT&T Stadium (домашня арена команди НФЛ "Даллас Ковбойс") в Арлінгтоні (штат Техас), де 80 тисяч глядачів прийдуть подивитися бій.

Бій Майк Тайсон — Джейк Пол не покажуть у форматі плата за перегляд — трансляція доступна рядовим передплатникам Netflix.

До кінця третього кварталу 2024 року, кількість користувачів стримінгової платформи по всьому світу перевищувала 280 млн осіб.

Джейк Пол — Майк Тайсон: гонорари

Фото: Instagram/Jake Paul | Джейк Пол — Майк Тайсон: гонорари

І хоча гонорари боксерів не розголошуються офіційно, Пол на пресконференції в серпні заявляв, що збирається "зробити 40 млн доларів і нокаутувати легенду". Тайсон, зі свого боку, заробить приблизно 20 млн доларів, за інформацією його друга і колишнього чемпіона UFC Генрі Сехудо.

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Також повідомлялося, що олімпійський чемпіон Олег Верняєв звинуватив Федерацію гімнастики в корупції.