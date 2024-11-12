"Шансів не було": названо причину смерті В'ячеслава Узелкова

Після госпіталізації у спортсмена зупинилося серце. Медикам вдалося його запустити, але з коми В'ячеслав Узелков так і не вийшов.

Стала відома причина смерті українського боксера В'ячеслава Узелкова, якого поховали 11 листопада у Вінниці. Про це пише "Обозреватель".

У соцмережах поширювалася інформація, що спортсмен помер, бо раптово відірвався тромб. Однак віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова частково спростовує це.

Знаменитий український боксер В'ячеслав Узєлков протягом тижня перебував у комі перед своєю смертю в суботу, 9 листопада.

Аліна Шатернікова повідомила, що інформація про те, що Узелков помер від раптового відриву тромбу, не зовсім відповідає дійсності.

"Там шансів не було. Тромбів було багато. Це не сталося раптово", — повідомила Шатернікова.

Вона додала, що в якийсь момент у лікарні у В'ячеслава зупинилося серце. Лікарям вдалося запустити його роботу. Але з коми колишній боксер так і не вийшов.

Аліна Шатернікова також розповіла, що попрощалася з колегою — 11 листопада Узелкова поховали в рідній Вінниці.

Прощання з В'ячеславом Узєлковим Фото: Соцмережi

"Я не могла не поїхати. Я виїхала о 5 ранку, щоб до 9 бути на прощанні. Всю дорогу згадувала різні історії з його боксерського життя. Запам'яталися його красива посмішка і погляд, з яким він дивився на суперника в бою", — зазначила Аліна.

Що відомо про смерть В'ячеслава Узєлкова

У 33 роки боксер переніс інсульт. Тоді ж він і залишив професійний спорт. Наприкінці березня 2024 року В'ячеславу Узелкову діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. У квітні він переніс складну операцію на серці в Києві та проходив реабілітацію у Вінниці, а потім отримання II групи інвалідності. У листопаді він знову потрапив до лікарні.

В'ячеслав Узєлков у лікарні Фото: uzelkov_official / Instagram

Прощання з боксером відбулося 11 листопада, куди прийшли і його діти Роберт та Олівія, з якими у нього були напружені стосунки. Поховали спортсмена на місцевому кладовищі у Вінниці.

Нагадаємо, Фокус писав про життя і кар'єру В'ячеслава Узелкова. Коли він був змушений піти зі спорту, то намагався займатися політикою. Також він став зіркою українського телебачення.