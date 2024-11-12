"Шансов не было": названа причина смерти Вячеслава Узелкова

После госпитализации у спортсмена остановилось сердце. Медикам удалось его запустить, но из комы Вячеслав Узелков так и не вышел.

Стала известна причина смерти украинского боксера Вячеслава Узелкова, которого похоронили 11 ноября в Виннице. Об этом пишет "Обозреватель".

В соцсетях распространялась информация, что спортсмен умер, потому что внезапно оторвался тромб. Однако вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова частично опровергает это.

Знаменитый украинский боксер Вячеслав Узелков на протяжении недели находился в коме перед своей смертью в субботу, 9 ноября.

Алина Шатерникова сообщила, что информация о том, что Узелков умер от внезапно оторвавшегося тромба, не совсем соответствует действительности.

"Там шансов не было. Тромбов было много. Это не случилось внезапно", – сообщила Шатерникова.

Она добавила, что в какой-то момент в больнице у Вячеслава остановилось сердце. Врачам удалось запустить его работу. Но из комы бывший боксер так и не вышел.

Алина Шатерникова также рассказала, что попрощалась с коллегой – 11 ноября Узелкова похоронили в родной Виннице.

Прощание с Вячеславом Узелковым Фото: Соцсети

"Я не могла не поехать. Я выехала в 5 утра, чтобы к 9 быть на прощании. Всю дорогу вспоминала разные истории из его боксерской жизни. Запомнились его красивая улыбка и взгляд, с которым он смотрел на соперника в бою", – отметила Алина.

Что известно о смерти Вячеслава Узелкова

В 33 года боксер перенес инсульт. Тогда же он и оставил профессиональный спорт. В конце марта 2024 Вячеславу Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги. В апреле он перенес сложную операцию на сердце в Киеве и проходил реабилитацию в Виннице, а затем получение II группы инвалидности. В ноябре он снова попал в больницу.

Вячеслав Узелков в больнице Фото: uzelkov_official / Instagram

Прощание с боксером состоялось 11 ноября, куда пришли и его дети Роберт и Оливия, с которыми у него были напряженные отношения. Похоронили боксера на местном кладбище в Виннице.

Напомним, Фокус писал о жизни и карьере Вячеслава Узелкова. Когда он был вынужден уйти из спорта, то пытался заниматься политикой. Также он стал звездой украинского телевидения.