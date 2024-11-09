Титул чемпиона, скандальный развод и "новое сердце": чем запомнился Вячеслав Узелков

Последний год боксер имел проблемы со здоровьем. В частности, перенес несколько операций на сердце.

Известный украинский боксер-профессионал, призер чемпионатов мира и Европы среди любителей Вячеслав Узелков умер на 46-м году жизни. До этого он перенес операцию на сердце и получил группу инвалидности. Фокус собрал основные события из жизни спортсмена.

Спортсмен был родом из Винницы. В родном городе он начал заниматься боксом.

Победы на любительском ринге

На любительском ринге Вячеслав победил на чемпионате Европы среди юниоров в Бирмингеме, занял второе место на Кубке мира 1998 года в Пекине, третье место на Всемирных Играх военнослужащих в Загребе.

На чемпионате мира 2001 в Белфасте (Северная Ирландия) Узелков стал третьим в категории до 91 кг. В том же году занял второе место на престижном турнире в Хельсинки (Финляндия). В 2002 году завоевал серебро чемпионата Европы в российской Перми. В 2003 году был третьим на представительном турнире Странджа в Болгарии и занял второе место на Кубке Черного моря в Судаке (Украина).

Профессиональный бокс

Дебют Узелкова на профессиональном ринге состоялся 24 октября 2004 года. 27 февраля 2007 года в коллекции Вячеслава появился первый титул — по версии EBU-EE, который он завоевал в поединке против россиянина Артема Вычкина. 13 сентября 2007 года завоевал титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBA в полутяжелом весе, нокаутировав в 6-м раунде испанского боксера Габриэля Кампильо (12-0). В первой защите титула нокаутировал аргентинца Хулио Сезара Домингеза. В июне 2008 года Узелков нокаутировал боксера из Словении Дениса Шимича (19-0).

После еще трех удачных поединков 23 июля 2010 года в Лемуре (Калифорния) Узелков вышел на бой за звание чемпиона мира по версии WBA с боксером из Казахстана Бейбутом Шуменовым, но бой закончился проигрышем украинца.

После поражения от Шуменова Вячеслав выиграл 3 поединка, а затем проиграл немцу Эдуарду Гуткнехту в бою за титул чемпиона Европы по версии Европейского боксерского союза. После боя с Эдуардом перенес инсульт. Впоследствии Вячеслав победил двух опытных боксеров и должен был выйти на титульный бой с чемпионом WBO Натаном Клеверли, но поединок с британцем сорвался. 16 марта 2013 года Вячеслав Узелков уступил французу Дуду Нгумбу.

9 ноября 2013 года в Киеве Вячеслав одержал победу нокаутом в бою против американца Джейдона Кодрингтона и завоевал титул Интернационального чемпиона по версии IBO в полутяжелом весе.

12 апреля 2014 года Узелков провел последний в карьере бой, проиграв сербу Геарду Аетовичу.

Личная жизнь

Боксер 22 года состоял в отношениях с фитнес-тренером Мариной Узелковой. В браке они прожили 19 лет и воспитывали 2 детей, сына Роберта и дочь Оливию. В 2018-м пара развелась, а дети перестали общаться с отцом.

Узелков с бывшей женой и детьми

В марте Узелков в своем инстаграме показал фото его возлюбленной — женщины, по имени Анастасия Скрипник. В декабре 2023 года он сообщил о помолвке с возлюбленной.

После ухода из спорта Вячеслав Узелков участвовал в различных шоу, в частности, был тренером программы "Зважені і щасливі", в котором члены его команды неоднократно становились победителями.

Проблемы со здоровьем

7 февраля 2024 года Вячеслав Узелков сообщил, что оказался в больнице. Об ухудшении состояния здоровья мужчина рассказал у себя на странице в инстаграм. В частности, боксер опубликовал видеоролик на котором показал больничную палату, капельницу и то, как он получает лечение.

"Всем привет. Я выжил и не дам покоя врагам. Слава Украине", — написал Узелков.

Впоследствии стало известно, что боксер находился в Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова. Там он перенес сложную операцию на сердце. Спортсмен сообщил в своем инстаграме, что он "вышел после наркоза с новым сердцем", а также о том, что он перенес несколько операций.

Сам спортсмен говорил, что врачи фактически "вытащили его с того света", поскольку он провел две недели в коме.

После оперативного вмешательства украинский боксер проходил реабилитацию.

9 ноября Украинская федерация бокса сообщила, что Вячеслав Узелков умер на 46-году жизни.