Титул чемпіона, скандальне розлучення і "нове серце": чим запам'ятався В'ячеслав Узелков

Останній рік боксер мав проблеми зі здоров'ям. Зокрема, переніс кілька операцій на серці.

Відомий український боксер-професіонал, призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів В'ячеслав Узелков помер на 46-му році життя. До цього він переніс операцію на серці і отримав групу інвалідності. Фокус зібрав основні події з життя спортсмена.

Спортсмен був родом із Вінниці. У рідному місті він почав займатися боксом.

Перемоги на любительському рингу

На любительському рингу В'ячеслав переміг на чемпіонаті Європи серед юніорів в Бірмінгемі, посів друге місце на Кубку світу 1998 року в Пекіні, третє місце на Всесвітніх Іграх військовослужбовців в Загребі.

На чемпіонаті світу 2001 в Белфасті (Північна Ірландія) Узелков став третім в категорії до 91 кг. Того ж року посів друге місце на престижному турнірі в Хельсінкі (Фінляндія). 2002 року завоював срібло чемпіонату Європи в російській Пермі. 2003 року був третім на представницькому турнірі Странджа в Болгарії і посів друге місце на Кубку Чорного моря в Судаку (Україна).

Професійний бокс

Дебют Узелкова на професійному рингу відбувся 24 жовтня 2004 року. 27 лютого 2007 року в колекції В'ячеслава з'явився перший титул — за версією EBU-EE, який він завоював у поєдинку проти росіянина Артема Вичкіна. 13 вересня 2007 року завоював титул Інтерконтинентального чемпіона за версією WBA в напівважкій вазі, нокаутувавши в 6-му раунді іспанського боксера Габріеля Кампільйо (12-0). У першому захисті титулу нокаутував аргентинця Хуліо Сезара Домінгеза. У червні 2008 року Узелков нокаутував боксера зі Словенії Дениса Шимича (19-0).

Після ще трьох вдалих поєдинків 23 липня 2010 року у Лемурі (Каліфорнія) Узелков вийшов на бій за звання чемпіона світу за версією WBA з боксером з Казахстану Бейбутом Шуменовим, але бій закінчився програшем українця.

Після поразки від Шуменова В'ячеслав виграв 3 поєдинки, а потім програв німцю Едуарду Ґуткнехту в бою за титул чемпіона Європи за версією Європейського боксерського союзу. Після бою із Едуардом переніс інсульт. Згодом В'ячеслав переміг двох досвідчених боксерів і повинен був вийти на титульний бій з чемпіоном WBO Натаном Клеверлі, але поєдинок з британцем зірвався. 16 березня 2013 року В'ячеслав Узелков поступився французу Дуду Нгумбу.

9 листопада 2013 в Києві В'ячеслав здобув перемогу нокаутом в бою проти американця Джейдона Кодрінгтона й завоював титул Інтернаціонального чемпіона за версією IBO в напівважкій вазі.

12 квітня 2014 року Узелков провів останній в кар'єрі бій, програвши сербу Геарду Аєтовичу.

Особисте життя

Боксер 22 роки перебував у стосунках з фітнес-тренеркою Мариною Узелковою. У шлюбі вони прожили 19 років і виховували 2 дітей, сина Роберта та доньку Олівію. У 2018-му пара розлучилася, а діти перестали спілкуватися з батьком.

Узелков з колишньою дружиною та дітьми

У березні Узелков в своєму інстаграмі показав фото його коханої — жінки, на ім'я Анастасія Скрипнік. У грудні 2023 року він повідомив про заручини з коханою.

Після уходу зі спорту В'ячеслав Узелков брав участь у різноманітних шоу, зокрема, був тренером програми "Зважені і щасливі", в якому члени його команди неодноразово ставали переможцями.

Проблеми зі здоров'ям

7 лютого 2024 року В’ячеслав Узелков повідомив, що опинився в лікарні. Про погіршення стану здоров’я чоловік розповів у себе на сторінці в інстаграм. Зокрема, боксер опублікував відеоролик на якому показав лікарняну палату, крапельницю та те, як він отримує лікування.

"Усім привіт. Я вижив і не дам спокою ворогам. Слава Україні", — написав Узелков.

Згодом стало відомо, що боксер перебував у Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова. Там він переніс складну операцію на серці. Спортсмен повідомив у своєму інстаграмі, що він "вийшов після наркозу з новим серцем", а також про те, що він переніс кілька операцій.

Сам спортсмен говорив, що лікарі фактично "витягли його з того світу", оскільки він провів два тижні у комі.

Після оперативного втручання український боксер проходив реабілітацію.

9 листопада Українська федерація боксу повідомила, що В'ячеслав Узелков помер на 46-році життя.