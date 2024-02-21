В'ячеслав Узелков спантеличив українців заявою про інвалідність

Два тижні тому ексбоксер потрапив у лікарню. Вочевидь, проблеми зі здоров'ям, які виникли у В'ячеслава призвели до того, що йому доведеться забути про спорт.

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44-річний ексбоксер та тренер В’ячеслав Узелков після госпіталізації в лікарню повідомив, що змушений зав’язати зі спортом, оскільки отримав інвалідність. Про стан свого здоров’я Узелков повідомив у себе на сторінці в інстаграм.

Варто відзначити, що на початку лютого боксер розповів, що потрапив у лікарню. Вже через тиждень його госпіталізували до столичної лікарні. Колишній боксер не вдавався у подробиці, що з ним трапилося. Однак, сьогодні, Узелков зізнався, що лежав у Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова. Колишній боксер не захотів розповідати деталі, але заявив, що великий спорт зробив з нього інваліда.

Узелков також звернувся до усіх батьків, які хочуть, щоб їх діти професійно займалися спортом. Він заявив, що це може призвести до того, що в майбутньому вони залишаться з усіма почестями та відзнаками, однак у результаті стануть "інвалідами".

"Цей допис до батьків, які мріють про спортивні досягнення своїх дітей. Так от, я ніколи і не міг підозрювати, що моя спортивна кар'єра закінчиться саме тут. В лікарні Шалімова. Я не відмовляю від результатів і досягнень, і усіх почестей. Але потім що? Лікарня і інвалідність, і допомога друзів. Я не плачу, а дякую своїм друзям і близьким знайомим, що одразу відгукнулися і допомогли мені. Як кажуть : спорт — це життя. А я скажу: професійний спорт – це інвалідність. PS. Усім миру і добра і обдумуйте вибір для Ваших дітей", — написав Узелков.

Звісно шанувальники відреагували на публікацію Узелкова: "Так, професійний спорт це, на жаль …дуже часто не про здоров'я…кажу як мама спортсменів", "Гарний пост. Візьму це до уваги !", "Бажаю здоров'я і реалізації, як так розумію, в інші сфері".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Вʼячеслав Узелков вдруге одружується. Боксер заявив, що не бажає публічності в цих стосунках, тому не називати ім’я жінки. Однак, згодом, Вʼячеслав Узелков зʼявився на публіці зі своєю, ймовірною, нареченою.