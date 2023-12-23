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Вʼячеслав Узелков зʼявився на публіці зі своєю, ймовірною, жінкою - фото

Вʼячеслав Узелков зʼявився на публіці зі своєю, ймовірною, жінкою - фото
Фото: СТБ | Вʼячеслав Узелков зʼявився на публіці зі своєю, ймовірною, жінкою - фото

В'ячеслав Узелков тримає інтригу, хто стане його другою дружиною.

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44-річний боксер, телеведучий та фітнес тренер Вʼячеслав Узєлков після новини про одруження вийшов у світ з таємничою брюнеткою. Спільні фото з тренером опублікувала жінка на імʼя Анастасія Скрипнік у своєму інстаграмі, фотографіями поділився і Узєлков.

На фото Узелков та Скрипнік спочатку усміхнено позують удвох, а після разом з солістом українського рок-гурут Kozak System.

Судячи з фото на сторінці дівчини, парочка разом відвідала концерт гурту, який відбувся вчора, 22 грудня, у Вінниці.

Варто відзначити, що це перша публічна поява Узелкова в компанії з жінкою після новини про його заручини.

Днями Вʼячеслав заявив, що покидає ряди відомих холостяків і одружується на таємничій жінці. Про те, хто його обраниця він розповісти відмовився, навіть на прохання свого знайомого Василя Вірастюка, який попросив показати, хто ж підкорив його серце. Тоді боксер заявив, що не планує публічно показувати свої нові стосунки і свою обраницю, адже має вже невдалий досвід розлучення з першою дружиною, про яку знали усі.

В'ячеслав Узєлков з Анастасією Скрипнік Fullscreen
В'ячеслав Узєлков з Анастасією Скрипнік
В'ячеслав Узєлков з Анастасією Скрипнік Fullscreen
В'ячеслав Узєлков з Анастасією Скрипнік
В'ячеслав Узєлков з Анастасією Скрипнік
В'ячеслав Узєлков з Анастасією Скрипнік

Що відомо про жінку на фото з Узєлковим

Анастасії Скрипнік виповнилося 25 років у червні 2023 року. Вона родом із Вінниці. У 2021 році випустився з КиМУ (Київського міжнародного університету).

У 2020 році дівчина вийшла заміж, про це свідчать знімки з весілля на її сторінці у Фейсбук. Однак судячи з останніх фото в профілі та відсутність каблучки на руці, ймовірно, це може свідчити про розлучення.

Варто відзначити, що дівчина, ймовірно, займається волонтерством, оскільки часто робить публікації в спільноті "Тварини Вінниця (Зоотовари)", а також інших групах повʼязаних з тваринами. Цікаво, що на сторінці Узєлкова також зʼявляються ці дописи, адже він ними діляться. Однак ділиться він виключно постами, які робить Анастасія.

Пости Узелкова Fullscreen
Пости Узелкова
Пости Узелкова Fullscreen
Пости Узелкова
Пости Узелкова
Пости Узелкова

Нагадаємо, Вʼячеслав Узелков вдруге одружується.