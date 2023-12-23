Вʼячеслав Узелков зʼявився на публіці зі своєю, ймовірною, жінкою - фото

В'ячеслав Узелков тримає інтригу, хто стане його другою дружиною.

Related video

44-річний боксер, телеведучий та фітнес тренер Вʼячеслав Узєлков після новини про одруження вийшов у світ з таємничою брюнеткою. Спільні фото з тренером опублікувала жінка на імʼя Анастасія Скрипнік у своєму інстаграмі, фотографіями поділився і Узєлков.

На фото Узелков та Скрипнік спочатку усміхнено позують удвох, а після разом з солістом українського рок-гурут Kozak System.

Судячи з фото на сторінці дівчини, парочка разом відвідала концерт гурту, який відбувся вчора, 22 грудня, у Вінниці.

Варто відзначити, що це перша публічна поява Узелкова в компанії з жінкою після новини про його заручини.

Днями Вʼячеслав заявив, що покидає ряди відомих холостяків і одружується на таємничій жінці. Про те, хто його обраниця він розповісти відмовився, навіть на прохання свого знайомого Василя Вірастюка, який попросив показати, хто ж підкорив його серце. Тоді боксер заявив, що не планує публічно показувати свої нові стосунки і свою обраницю, адже має вже невдалий досвід розлучення з першою дружиною, про яку знали усі.

В'ячеслав Узєлков з Анастасією Скрипнік В'ячеслав Узєлков з Анастасією Скрипнік

Що відомо про жінку на фото з Узєлковим

Анастасії Скрипнік виповнилося 25 років у червні 2023 року. Вона родом із Вінниці. У 2021 році випустився з КиМУ (Київського міжнародного університету).

У 2020 році дівчина вийшла заміж, про це свідчать знімки з весілля на її сторінці у Фейсбук. Однак судячи з останніх фото в профілі та відсутність каблучки на руці, ймовірно, це може свідчити про розлучення.

Варто відзначити, що дівчина, ймовірно, займається волонтерством, оскільки часто робить публікації в спільноті "Тварини Вінниця (Зоотовари)", а також інших групах повʼязаних з тваринами. Цікаво, що на сторінці Узєлкова також зʼявляються ці дописи, адже він ними діляться. Однак ділиться він виключно постами, які робить Анастасія.

Пости Узелкова Пости Узелкова

Нагадаємо, Вʼячеслав Узелков вдруге одружується.