"Бісить ця Марина": боксер Узєлков вийшов із себе через питання про колишню дружину (відео)

Колишній інтерконтинентальний чемпіон за версіями WBA та WBO звинуватив ексдружину в "налаштовуванні дітей" проти себе та перешкоджанні в їхньому спілкуванні.

Український боксер В'ячеслав Узєлков потрапив у чергову неприємну історію, різко відреагувавши на одне із питань під час телевізійного інтерв'ю.

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Цього разу спортсмен, даючи інтерв'ю проекту "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна", не стримав емоцій і зірвав із себе мікрофон. Обурення Узєлкова викликало запитання журналістки про те, чи намагалися вони з дружиною Мариною Боржемською врятувати свій шлюб.

"Я це розумію, але спочатку потрібно повернути мозок Марини на місце. Це не може виходити з одного боку. Чому я? За яким законом? Мене бісить ця Марина", — сказав Узєлков, знімаючи з себе мікрофон-"петличку".

За словами Узєлкова, колишня дружина перешкоджає його спілкуванню з дітьми.

"Коли я з ними розмовляю, запрошую до себе провести час разом, вони кажуть мені "так". Але коли вони поряд із мамою чи бабусею, вони ніколи не беруть слухавку. Це я знаю на 100%", — розповів боксер.

Він також зазначив, що заблокував своєму синові Роберту соціальні мережі.

"Так, це правда, але це було три роки тому. Йому 8 років, і дитина не повинна сидіти в соціальній мережі 1 дивитися, як мама з татом з'ясовують стосунки та намагаються полити брудом один одного. У малого поганий зір — він уже носить окуляри, ще коли ми жили в шлюбі. У чому сенс його телефону, якщо він сидить біля бабусі, вона дала йому гаджет і все. Я цю сім'ю знаю вже 22 роки. Я знаю кожен їхній крок", — розповів боксер.

В'ячеслав Узєлков і Марина Боржемська розлучилися у 2018 році після 19 років подружнього життя. Ініціатива розірвання шлюбу походила від жінки. Пізніше, в інтерв'ю YouTube-каналу Dorotye, вона зізналася, що боїться зустрічатися з колишнім чоловіком одна і що оплачує комунальні рахунки в його квартирі.

Раніше Узєлков і його дружина працювали на телеканалі СТБ: спортсмен був членом журі талант-шоу "Україна має талант", а згодом разом із дружиною був тренером проекту "Зважені та щасливі".

Нагадаємо, навесні поточного року Фокус розповідав про те, що В'ячеслав Узєлков знявся в документальному фільмі Оксани Марченко "Паломниця". Боксер поділився з телеведучою своїми особистими проблемами: його родина розвалилася, виникли проблеми на роботі та зі здоров'ям. Спортсмен після бою пережив інсульт, через який у нього порушилося мовлення.