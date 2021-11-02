"Бесит эта Марина": боксер Узелков вышел из себя из-за вопроса о бывшей жене (видео)

Бывший интерконтинентальный чемпион по версиям WBA и WBO обвинил экс-супругу в "настраивании детей" против себя и препятствовании в их общении.

Украинский боксер Вячеслав Узелков попал в очередную неприятную историю, резко отреагировав на один из вопросов во время телевизионного интервью.

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На этот раз спортсмен, давая интервью проекту "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", не сдержал эмоций и сорвал с себя микрофон. Негодование Узелкова вызвал вопрос журналистки о том, пытались ли они с супругой Мариной Боржемской спасти свой брак.

"Я это понимаю, но сначала нужно вернуть мозг Марины на место. Это не может исходить с одной стороны. Почему я? Слушайте, я не хочу больше об этом говорить, з***ало (надоело — прим.Фокус) это интервью. По какому закону? Меня бесит эта Марина", — сказал Узелков, снимая с себя микрофон-"петличку".

По словам Узелкова, бывшая жена препятствует его общению с детьми.

"Когда я с ними разговариваю, приглашаю к себе провести время вместе, они говорят мне "да". Но когда они рядом с мамой или бабушкой, они никогда не берут трубку. Это я знаю на 100%", — рассказал боксер.

Он также отметил, что заблокировал своему сыну Роберту социальные сети.

"Да, это правда, но это было три года назад. Ему 8 лет и ребенок не должен сидеть в социальной сети и смотреть, как мама с папой выясняют отношения и пытаются полить грязью друг друга. У малого плохое зрения — он уже носит очки, еще когда мы жили в браке. В чем смысл его телефона, если он сидит возле бабушки, она дала ему гаджет и все. Я эту семью знаю уже 22 года. Я знаю каждый их шаг", — рассказал боксер.

Вячеслав Узелков и Марина Боржемская расстались в 2018 году после 19 лет супружеской жизни. Инициатива расторжения брака исходила от женщины. Позже, в интервью YouTube-каналу Dorotye она призналась, что боится встречаться с бывшим мужем одна и что оплачивает коммунальные счета в его квартире.

Ранее Узелков и его жена работали на телеканале СТБ: спортсмен был членом жюри талант-шоу "Україна має талант", а позже вместе с супругой был тренером проекта "Зважені та щасливі".

Напомним, весной текущего года Фокус рассказывал о том, что Вячеслав Узелков снялся в документальном фильме Оксаны Марченко "Паломница". Боксер поделился с телеведущей своими личными проблемами: его семья развалилась, появились проблемы на работе и со здоровьем. Спортсмен после боя пережил инсульт, из-за которого у него нарушилась речь.