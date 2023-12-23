Вячеслав Узелков появился на публике со своей, вероятной, женщиной (фото)

Вячеслав Узелков держит интригу, кто станет его второй женой.

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44-летний боксер, телеведущий и фитнес тренер Вячеслав Узелков после новости о женитьбе вышел в свет с таинственной брюнеткой. Совместные фото с тренером опубликовала женщина по имени Анастасия Скрипник в своем инстаграме, фотографиями поделился и Узелков.

На фото Узелков и Скрипник сначала улыбчиво позируют вдвоем, а после вместе с солистом украинского рок-гурут Kozak System.

Судя по фото на странице девушки, парочка вместе посетила концерт группы, который состоялся вчера, 22 декабря, в Виннице.

Стоит отметить, что это первое публичное появление Узелкова в компании с женщиной после новости о его помолвке.

На днях Вячеслав заявил, что покидает ряды известных холостяков и женится на таинственной женщине. О том, кто его избранница он рассказать отказался, даже по просьбе своего знакомого Василия Вирастюка, который попросил показать, кто же покорил его сердце. Тогда боксер заявил, что не планирует публично показывать свои новые отношения и свою избранницу, ведь имеет уже неудачный опыт развода с первой женой, о которой знали все.

Вячеслав Узелков с Анастасией Скрипник Вячеслав Узелков с Анастасией Скрипник

Что известно о женщине на фото с Узелковым

Анастасии Скрипник исполнилось 25 лет в июне 2023 года. Она родом из Винницы. В 2021 году выпустилась из КиМУ (Киевского международного университета).

В 2020 году девушка вышла замуж, об этом свидетельствуют снимки со свадьбы на ее странице в Фейсбук. Однако судя по последним фото в профиле и отсутствию кольца на руке, вероятно, это может свидетельствовать о разводе.

Стоит отметить, что девушка, вероятно, занимается волонтерством, поскольку часто делает публикации в сообществе "Животные Винница (Зоотовары)", а также других группах связанных с животными. Интересно, что на странице Узелкова также появляются эти сообщения, ведь он ими делится. Однако делится он исключительно постами, которые делает Анастасия.

Пости Узелкова Пости Узелкова

Напомним, ранее мы писали, что Вячеслав Узелков планирует во второй раз жениться. Также Фокус писал, что боксер Узелков вышел из себя из-за вопроса о бывшей жене.