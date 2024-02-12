В’ячеслава Узелкова екстрено госпіталізували в столичну лікарню

Боксер вже близько тижня знаходиться в лікарні, однак не вдається у подробиці. Ймовірніше всього, стан здоров'я В'ячеслава погіршився, оскільки його перевезли до столиці.

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44-річного боксера В’ячеслава Узелков, який минулого тижня потрапив у лікарню повідомив, що його з Вінниці перевезли до столиці. Про це боксер повідомив у себе на сторінці в інстаграм.

Інформацію про свою госпіталізацію до Києва тренер повідомив проілюструвавши фотографією всередині швидкої і словами, що везе його швидка у Києв, але не на зйомки.

Вже згодом Узелков знову опублікував фото зі швидкої вже зі столиці, яке підписав, що таким способом він ще не їздив по столиці.

Ввечері тренер знову вийшов на зв'язок і написав слова: "Життя, дякую за всі уроки і навчання, за всі труднощі, що я долаю. І це я подолаю", — написав Узелков.

Що саме відбувається зі здоров’ям тренера та колишнього боксера він не розповідає і до останнього тримає інтригу. Однак, вже близько тижня Узелков перебуває в лікарні.

В'ячеслав Узелков В'ячеслав Узелков В'ячеслав Узелков

Варто відзначити, що у 2012 році в Узелкова стався інсульт. Про це стало відомо вже з часом. Ця подія трапилася після одного з боїв Узелкова.

Варто відзначити, що В’ячеслав Узелков був 22 роки одружений з іншою тренеркою Мариною Божемською. Спільно подружжя має 3 дітей — двох синів і доньку. Попри тривалі стосунки подружжя розлучилося. За версією Марини, причиною розриву стало аб’юзерство з боку Узелкова та неучасть у вихованні дітей.

Нещодавно стало відомо, що боксер вдруге планує одружитися. Однак, хто саме став його обраницею не відомо. Боксер відзначив, що не планує афішувати ім’я обраниці, оскільки вже мав гіркий досвід публічних стосунків.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Вʼячеслав Узелков вдруге одружується. Боксер заявив, що не бажає публічності в цих стосунках, тому не називати ім’я жінки. Однак, згодом, Вʼячеслав Узелков зʼявився на публіці зі своєю, ймовірною, нареченою. Згодом боксера В'ячеслава Узелкова госпіталізували в лікарню.