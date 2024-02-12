Вячеслава Узелкова экстренно госпитализировали в столичную больницу

Боксер уже около недели находится в больнице, однако не вдается в подробности. Вероятнее всего, состояние здоровья Вячеслава ухудшилось, поскольку его перевезли в столицу.

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44-летнего боксера Вячеслава Узелков, который на прошлой неделе попал в больницу сообщил, что его из Винницы перевезли в столицу. Об этом боксер сообщил у себя на странице в инстаграм.

Информацию о своей госпитализации в Киев тренер сообщил проиллюстрировав фотографией внутри скорой и словами, что везет его скорая в Киев, но не на съемки.

Уже впоследствии Узелков снова опубликовал фото из скорой уже из столицы, которое подписал, что таким способом он еще не ездил по столице.

Вечером тренер снова вышел на связь и написал слова: "Жизнь, спасибо за все уроки и обучение, за все трудности, что я преодолеваю. И это я преодолею", — написал Узелков.

Что именно происходит со здоровьем тренера и бывшего боксера он не рассказывает и до последнего держит интригу. Однако, уже около недели Узелков находится в больнице.

Вячеслав Узелков Вячеслав Узелков Вячеслав Узелков

Стоит отметить, что в 2012 году у Узелкова случился инсульт. Об этом стало известно уже со временем. Это событие случилось после одного из боев Узелкова.

Стоит отметить, что Вячеслав Узелков был 22 года женат на другой тренерке Марине Божемской. Совместно супруги имеют 3 детей — двух сыновей и дочь. Несмотря на длительные отношения супруги развелись. По версии Марины, причиной разрыва стало абьюзерство со стороны Узелкова и неучастие в воспитании детей.

Недавно стало известно, что боксер во второй раз планирует жениться. Однако, кто именно стал его избранницей не известно. Боксер отметил, что не планирует афишировать имя избранницы, поскольку уже имел горький опыт публичных отношений.

Напомним, недавно стало известно, что Вячеслав Узелков во второй раз женится . Боксер заявил, что не желает публичности в этих отношениях, поэтому не называть имя женщины. Однако, впоследствии, Вячеслав Узелков появился на публике со своей, вероятной, невестой. Впоследствии боксера Вячеслава Узелкова госпитализировали в больницу.