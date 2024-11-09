Боксер В'ячеслав Узелков помер на 46-му році життя

Спортсмен раніше переніс надскладну операцію на серці і 2 тижні перебував у комі.

Український боксер В'ячеслав Узелков помер 9 листопада 2024 року. Незадовго до цього він переніс операцію на серці і проходив курс реабілітації. Про смерть боксера повідомили в Українській федерації боксу.

"З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати – пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління", — йдеться в повідомленні.

У Федерації висловили співчуття рідним спортсмена.

Раніше спортсмен переніс операцію на серці і проходив реабілітацію. Сам спортсмен говорив, що лікарі фактично "витягли його з того світу", оскільки він провів два тижні у комі.

Боксеру було 45 років.

Нагадаємо, що 45-річний колишній боксер, тренер проєкту "Зважені та щасливі" 15 жовтня повідомив, що отримав статус людини з інвалідністю.

Раніше Узелков скаржився на дітей від Марини Боржемської. Повідомлялося, що син Вʼячеслава Узелкова різко звернувся до батька.