"Не хочу його бачити": син Вʼячеслава Узелкова різко звернувся до батька (фото)

За словами Роберта, заяви батька про те, що його уникають і не дозволяють бачитися з дітьми, брехня. Сам юнак не має бажання бачитися з ним.

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Син українського боксера Вʼячеслава Узелкова різко звернувся батька. Своїми думками Роберт Узелков поділився в Instagram.

За словами спадкоємця боксера та його колишньої дружини Марини Боржемської, протягом останніх п'яти років батько погрожував Робертовій родині та ображав.

"Мій батько – В’ячеслав Узелков, і я хочу розповісти, як він виконував свої батьківські обов'язки. Ця людина, окрім погроз моїй родині, за ці 5 років нічого не зробила. Обзивати моїх родичів – це нормально для нього, обзивати мене – також нормально, і навіть обзивати друзів моєї сім’ї – теж нормально", — написав 15-річний Роберт, який, судячи з локації публікації, наразі перебуває в Ізраїлі.

За словами юнака, заяви батька про те, що його уникають і не дозволяють бачитися з дітьми, брехня. Сам Роберт не має бажання зустрічатися з Узелковим-старшим.

"Я сам не хочу його бачити за весь той біль, якого він мені завдав. Сподіваюся, що люди, які побачать цей допис і підтримували його, схаменуться…" — зазначив син Марини Боржемської.

Роберт Узелков Фото: Скріншот

Роберт наголосив, що його слова сказані без примусу матері.

"Батьку, ти зробив все для того, щоб я від тебе відвернувся, ти зробив мені тільки комплекси і біль. Ну що, тепер знай, що це пише не мама, як ти скажеш, а я", — додав юнак.

Зазначимо, що В'ячеслав Узелков був одружений з Мариною Боржемською 20 років. Експодружжя стало батьками двох дітей. У 2018 році боксер та мама його спадкоємців розлучилися зі скандалом. Тоді Марина звинуватила ексчоловіка в аб'юзі і заявила, що він ніяк не допомагав з вихованням дітей і навіть не хоче з ними бачитися. Боксер також різко висловлювався про екскохану.

Марина Боржемська та Вʼячеслав Узелков Фото: Instagram

Після відвертого допису сина Марина Боржемська відреагувала на слова сина, подякувавши йому.

"Ти показав у ньому свою дорослість, мудрість, силу, біль, втрату та надбання. Я побачила твою сміливість бути чесним, не тільки перед собою, а й іншими – все це викликає велику повагу", — зазначила колишня дружина Вʼячеслава Узелкова.

Зокрема, Боржемська попросила вибачення за те, що сину "довелося взяти все це у власні руки".

"Мені як матері не хотілося цього, своїм мовчанням та униканням цих розмов, я лише хотіла захисти вас з Олівочкою від усього того бруду та болю, який виникає при обговоренні цієї теми", — зізналася мама двох дітей.

Нагадаємо, Вʼячеслав Узелков зізнався, що не спілкувався з мамою через колишню дружину.

Також Фокус писав про наслідки операції Вʼячеслава Узелкова.