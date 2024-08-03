"Не хочу его видеть": сын Вячеслава Узелкова резко обратился к отцу (фото)

По словам Роберта, заявления отца о том, что его избегают и не позволяют видеться с детьми, ложь. Сам юноша не имеет желания видеться с ним.

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Сын украинского боксера Вячеслава Узелкова резко обратился к отцу. Своими мыслями Роберт Узелков поделился в Instagram.

По словам наследника боксера и его бывшей жены Марины Боржемской, в течение последних пяти лет отец угрожал семье Роберта и оскорблял их.

"Мой отец — Вячеслав Узелков, и я хочу рассказать, как он выполнял свои родительские обязанности. Этот человек, кроме угроз моей семье, за эти 5 лет ничего не сделал. Обзывать моих родственников — это нормально для него, обзывать меня — также нормально, и даже обзывать друзей моей семьи — тоже нормально", — написал 15-летний Роберт, который, судя по локации публикации, сейчас находится в Израиле.

По словам юноши, заявления отца о том, что его избегают и не разрешают видеться с детьми, ложь. Сам Роберт не имеет желания встречаться с Узелковым-старшим.

"Я сам не хочу его видеть за всю ту боль, которую он мне причинил. Надеюсь, что люди, которые увидят это сообщение и поддерживали его, опомнятся..." — отметил сын Марины Боржемской.

Роберт Узелков Фото: скріншот

Роберт подчеркнул, что его слова сказаны без принуждения матери.

"Отец, ты сделал все для того, чтобы я от тебя отвернулся, ты сделал мне только комплексы и боль. Ну что, теперь знай, что это пишет не мама, как ты скажешь, а я", — добавил юноша.

Отметим, что Вячеслав Узелков был женат на Марине Боржемской 20 лет. Экс-супруги стали родителями двоих детей. В 2018 году боксер и мама его наследников развелись со скандалом. Тогда Марина обвинила экс-супруга в абьюзе и заявила, что он никак не помогал с воспитанием детей и даже не хочет с ними видеться. Боксер также резко высказывался об экс-супруге.

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков Фото: Instagram

После откровенного поста сына Марина Боржемская отреагировала на слова сына, поблагодарив его.

"Ты показал в нем свою взрослость, мудрость, силу, боль, потерю и достижения. Я увидела твою смелость быть честным, не только перед собой, но и другими — все это вызывает большое уважение", — отметила бывшая жена Вячеслава Узелкова.

В частности, Боржемская попросила прощения за то, что сыну "пришлось взять все это в собственные руки".

"Мне как матери не хотелось этого, своим молчанием и избеганием этих разговоров, я лишь хотела защитить вас с Оливочкой от всей той грязи и боли, которая возникает при обсуждении этой темы", — призналась мама двоих детей.

Напомним, Вячеслав Узелков признался, что не общался с мамой из-за бывшей жены.

Также Фокус писал о последствиях операции Вячеслава Узелкова.