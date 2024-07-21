"Выводы делайте сами": Узелков обвинил бывшую жену в конфликте с мамой (фото)

Вячеслав Узелков и Марина Боржемская были женаты около 20 лет. Только после развода спортсмен помирился с мамой.

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Украинский боксер Вячеслав Узелков сделал резкое заявление о своей бывшей жене Марине Боржемской. В Instagram спортсмен поздравил маму с днем рождения и признался, что не общался с ней в течение 20 лет своего брака.

"Сегодня у моей мамы день рождения. Ей сегодня 75 лет, из них 20 лет, когда был женат, я с ней не общался. Выводы делайте сами", — написал Узелков, показав фото с именинницей и ее домашним любимцем, сделанное в Виннице.

Боксер признался, что только после развода с цветами пришел к маме просить прощения.

"Сказал, что меня что-то омрачило. И она мне ответила: "Славочка, я не обижаюсь, ты же мой сыночек, которого я люблю", — рассказал спортсмен.

Узелков добавил, что нужно помнить о мамах, ведь они всегда нас ждут, и поблагодарил родного человека за жизнь.

Вячеслав Узелков с мамой

Впоследствии боксер показал еще одно фото с именинницей.

Вячеслав Узелков с мамой

Отметим, что Вячеслав Узелков был женат на Марине Боржемской 20 лет. Пара стала родителями двоих детей. В 2018 году Узелков и Боржемская развелись со скандалом. Тогда женщина обвинила экс-супруга в абьюзе и заявила, что он никак не помогал с воспитанием детей и даже не хочет с ними видеться. Спортсмен также резко высказывался о бывшей возлюбленной.

Напомним, Вячеслав Узелков пожаловался на детей от Марины Боржемской.

Также Фокус писал о последствиях операции Вячеслава Узелкова.