"Висновки робіть самі": Узелков звинуватив колишню дружину в конфлікті з мамою (фото)

Вʼячеслав Узелков та Марина Боржемська були одружені близько 20 років. Лише після розлучення спортсмен помирився з мамою.

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Український боксер Вʼячеслав Узелков зробив різку заяву про свою колишню дружину Марину Боржемську. В Instagram спортсмен привітав маму з днем народження та зізнався, що не спілкувався з нею протягом 20 років свого шлюбу.

"Сьогодні у моєї мами день народження. Їй сьогодні 75 років, із них 20 років, коли був одружений, я з нею не спілкувався. Висновки робіть самі", — написав Узелков, показавши фото з іменинницею та її домашнім улюбленцем, зроблене у Вінниці.

Боксер зізнався, що лише після розлучення з квітами прийшов до мами просити вибачення.

"Сказав, що мене щось затьмарило. І вона мені відповіла: "Славочка, я не ображаюсь, ти ж мій синочок, якого я люблю", — розповів спортсмен.

Узелков додав, що потрібно памʼятати про мам, адже вони завжди на нас чекають, та подякував рідній людині за життя.

Вʼячеслав Узелков з мамою

Згодом боксер показав ще одне фото з іменинницею.

Вʼячеслав Узелков з мамою

Зазначимо, що В'ячеслав Узелков був одружений з Мариною Боржемською 20 років. Пара стала батьками двох дітей. У 2018 році Узелков та Боржемська розлучилися зі скандалом. Тоді жінка звинуватила ексчоловіка в аб'юзі і заявила, що він ніяк не допомагав з вихованням дітей і навіть не хоче з ними бачитися. Спортсмен також різко висловлювався про колишню кохану.

Нагадаємо, Вʼячеслав Узелков поскаржився на дітей від Марини Боржемської.

Також Фокус писав про наслідки операції Вʼячеслава Узелкова.