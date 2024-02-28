Екс-боксер В'ячеслав Узєлков переніс складну операцію

Про це спортсмен повідомив шанувальникам у сторіз, заспокоївши всіх небайдужих в успішності медичної процедури. "Усе позаду", — повідомив він.

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44-річного ексбоксера і тренера В'ячеслава Узєлкова прооперували в столиці. Про це він повідомив сьогодні, 28 лютого, у себе на сторінці.

"Операція позаду. Дякую лікарям лікарям лікарні Шалімова. Життя триває. Пару днів і в бій", — написав колишній боксер.

Також Узелков показав відео з палати, в якій він лежить. Спортсмен знову не став вдаватися в подробиці свого стану здоров'я і діагнозу. Однак, є підстава припустити, що захворювання серйозне, оскільки вже кілька тижнів Узелков перебуває на лікуванні в Києві.

Варто зазначити, що стан здоров'я В'ячеслава Узелкова погіршився ще на початку лютого 2024 року. Тоді він потрапив до лікарні у Вінниці. Уже за тиждень боксера госпіталізували в Києві. Увесь цей час колишній боксер перебував на лікуванні в Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова. Нещодавно екс-боксер зробив гучну заяву щодо великого спорту. За його словами, він (спорт) "робить з людей інвалідів".

Узєлков у лікарні Фото: https://www.instagram.com/uzelkov_official/

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Довідка

В'ячеслав Узєлков — відомий український боксер. Народився в місті Вінниця 8 квітня 1979 року. З 8 років В'ячеслав Узелков почав робити перші кроки в боксі. Його початкові досягнення у спорті проходили в місцевому спортивному клубі. Згодом він став одним із перспективних боксерів в Україні.

У професійному боксі Узєлков дебютував у 2004 році. Його спортивна кар'єра тривала 10 років. У 2014 році він провів останній бій на рингу, після чого почав свою тренерську кар'єру.

Щодо особистого життя боксера: він 22 роки був одружений з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. Спільно пара виховує двох дітей — сина Роберта (2009) і доньку Олівію (2012). Розлучення пари було досить гучним, оскільки Марина звинуватила В'ячеслава в аб'юзі. Деякий час пара публічно з'ясовувала стосунки. Зараз вони не спілкуються. За словами Марини, Узелков також не підтримує стосунків із дітьми.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що В'ячеслав Узєлков вдруге одружується. Боксер заявив, що не бажає публічності у цих стосунках, тому не називатиме ім'я жінки. Однак, згодом, В'ячеслав Узєлков з'явився на публіці зі своєю, ймовірною, нареченою.